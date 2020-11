WhatsApp z funkcją dla osób ceniących sobie prywatność

Spodoba Wam się.

Znikające wiadomości w WhatsApp

Użytkownicy mogą wysyłać znikające wiadomości w WhatsApp po włączeniu funkcji znikających wiadomości. Po włączeniu tej funkcji nowe wiadomości wysyłane do czatu indywidualnego lub grupowego znikną po 7 dniach. Sposób obsługi wiadomości w czacie zależy od ostatnio wybranych ustawień. To ustawienie nie będzie miało wpływu na wiadomości wysłane lub otrzymane wcześniej w czacie.

Źródło: Whatsapp

Prywatność i bezpieczeństwo danych to w dzisiejszych czasach priorytetowe kwestie dla wielu użytkowników. Jeśli znajdujecie się w tym gronie oraz korzystacie z komunikatora WhatsApp, to mamy dla Was świetną wiadomość.Do aplikacji wprowadzona została właśnie funkcja nazwana „znikające wiadomości”. Ma ona na celu zabezpieczenie wysyłanych treści przed ewentualnym podejrzeniem ich przez osoby trzecie. Jak informują deweloperzy:Nowość zadziała więc od momentu jej aktywacji – nie musimy się więc obawiać, że wcześniejsze wiadomości zostaną skasowane. Oczywiście nie wszyscy zobaczą w tej funkcji sens. Wiele osób z pewnością lubi przeglądać czat i mieć namacalny dostęp „do przeszłości”. Aktualizacja przypadnie przede wszystkim do gustu tych, którzy niezmiernie obawiają się o swoje dane.Jak aktywować „znikające wiadomości”? Jest to bardzo proste – wystarczy otworzyć czat z wybraną osobą, dotknąć nazwy kontaktu, a następnie „Znikające wiadomości” oraz wybrać opcję „Włącz”. Proces dezaktywacji odbywa się w identyczny sposób. WhatsApp zaleca, by z nowości korzystać wyłącznie w przypadku osób, którym ufamy. Dlaczego? Ponieważ odbiorca może przekazać znikającą wiadomość lub zapisać zrzut ekranu takiej wiadomości, zanim zniknie. To samo tyczy się kopiowania oraz wykonywania screenów.Stosowna aktualizacja wprowadzana jest do usługi WhatsApp na wszystkich platformach.Źródło: WhatsApp / Foto. pixabay.com (Webster2703)