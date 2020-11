Nie jesteś fanem nowych ikon Google? Tym rozszerzeniem przywrócisz stare

Przydatne narzędzie.





Rozszerzenie, jakiego potrzebowaliście

Ikony Google na urządzeniach mobilnych

Jak już pewnie zauważyliście, jakiś czas temu Google zmieniło szatę graficzną ikon swoich aplikacji i usług. Choć wyglądają one całkiem nieźle, mają żywe kolory i są spójne, nie każdy jest ich miłośnikiem. Jeżeli należycie do tej grupy, mamy dla Was dobrą wiadomość. Pojawiła się już możliwość przywrócenia poprzednich wersji ikon, a przynajmniej na pewnych platformach.Kilka dni temu w Chrome Web Store zadebiutowało rozszerzenie , którego instalacja w przeglądarce Google Chrome czy Microsoft Edge wiąże się z zamianą nowych ikon pewnych usług Google na te stare. Konkretnie, mowa w tej chwili o ikonach trzech usług – Google Meet, Gmaila oraz Kalendarza Google.Autorem przydatnego rozszerzenia jest włosku projektant produktu – Claudio Postinghel. Co istotne, pracuje on już nad podobnym rozszerzeniem dla przeglądarki Firefox. Z pewnością będzie ono mile widziane.Niestety, z pomocą rozszerzenia nie przywrócicie poprzednich wersji ikon aplikacji Google na urządzeniach mobilnych. Jest ono bowiem przeznaczone dla desktopowych edycji Google Chrome i Microsoft Edge. Jeśli jednak posiadacie smartfon z Androidem, możecie dokonać tego, sięgając po inny launcher niż ten domyślny. Niektóre z launcherów pozwalają nawet na personalizację takich elementów jak właśnie ikony.Rzecz jasna, przeglądarki, w których możecie omawiane rozszerzenia zainstalować, czyli Google Chrome i Microsoft Edge, pobierzecie z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Gizmodo , fot. tyt. Canva