Tor Browser na Androida z ważną aktualizacją. Od teraz bazuje na Firefox

Zmiany jakościowe.





Tor Browser w nowej odsłonie

"Po wielu miesiącach projektowania i rozwoju z przyjemnością ogłaszamy wydanie przeglądarki Tor Browser 10.0.3 na Androida. To pierwsza wersja przeglądarki Tor dla systemu Android w stabilnej serii 10.0. Wersja desktopowa została wydana pod koniec września. Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem w kwietniu 2020 roku, mając na celu przebudowę przeglądarki Android Tor Browser w oparciu o nową przeglądarkę Mozilla Firefox na Androida, Fenix. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy pomyślnie osiągnęliśmy ten cel i zadbaliśmy o zgodność funkcji z poprzednią wersją przeglądarki Tor na Androida"

Pobierz Tor Browser i przeglądaj Internet bezpieczniej

Koniec długich miesięcy oczekiwań. Przeglądarka internetowa Tor Browser w wydaniu na Androida doczekała się aktualizacji, nad którą ekipa programistów pracowała od kwietnia tego roku. Popularne narzędzie pozwalające zwiększyć poziom anonimowości w sieci od teraz bazuje na przeglądarce Firefox. Warto przypomnieć, że od zeszłego roku Tor Browser nie wymaga dodatkowych aplikacji Orbot i Orfox do surfowania po Internecie.Aplikacja Tor Browser 10.0.3 dla Androida bazuje na przeglądarce Firefox (Fenix) 82.1.1 i wykorzystuje Tor 0.4.4.5 do łączenia się z siecią. Programiści zintegrowali z nią kilka najpopularniejszych składników prywatnościowych, znanych z desktopowej apki. Są nimi między innymi Go 1.14.10, NoScript 1.1.4 i OpenSSL 1.1.1h.- czytamy w komunikacie.W niedalekiej przyszłości do mobilnego narzędzia Tor Browser trafią funkcje znane z desktopowego wydania. Mowa m.in. o wdrożeniu "Circuit Display" i "New Identity", a także obsługę między innymi nagłówka Onion-Location i krótkich adresów URL ".tor.onion".Przeglądarkę internetową Tor Browser w jej najnowszej wersji pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy programów. Znajdziesz w niej zarówno aplikację przeznaczoną dla smartfonów i tabletów z Androidem, jak i warianty dla komputerów z systemami Windows i Linux.Źródło: Tor Browser