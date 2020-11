Zmień launcher na smartfonie Xiaomi. Oto moje propozycje

Sprawdź je.





Microsoft Launcher - pewniaczek za 0 złotych

Lawnchair 2 - launcher jak z Google Pixel

Nova Launcher - bo bylibyście źli, gdyby go nie było

Smartfony Xiaomi swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim temu, że są tanie, ładne i naprawdę rozsądnie skonfigurowane. O ile oprogramowanie MIUI ma swoje grono zagorzałych fanów, to wygląd nakładki Xiaomi odstrasza naprawdę wielu potencjalnych nabywców tych urządzeń. Tak się składa, że ostatnio zostałem poproszony o polecenie alternatywy dla systemowego menadżera pulpitu MIUI przez jednego z moich znajomych, a ciekawego launchera szukałem także z myślą o mojej 81-letniej babci. Oto, co znalazłem.Launcher Microsoftu na Androida cieszy się nieprzerwanie rosnącą popularnością jeszcze od połowy roku 2017, kiedy to udostępniono pierwszą jego wersję. Jest darmowy, co stanowi jego niepodważalną zaletę i integruje się z wieloma usługami Microsoftu (kalendarz, notatki, poczta), co dla osób korzystających z Windowsa 10 może być niemałym atutem. Zaawansowani użytkownicy docenią szeroki zakres personalizacji wielu funkcji, widgety od krawędzi do krawędzi ekranu i opcję ustawiania elementów pod siatką.Ze względu na czytelny interfejs i świetny feed z wiadomościami na lewym ekranie, to właśnie ten launcher wylądował na smartfonie Redmi mojej babci. Tak, radzi sobie z obsługą jego kluczowych funkcji, co jest dowodem na to, że jest intuicyjny w obsłudze. Nie tak łatwy jak choćby Smart Launcher 5, ale wybrałem go m.in. z powodu doskonałego poziomu wsparcia i imponującego tempa rozwoju prac nad praktycznymi funkcjami.Smartfony Google Pixel nie są obecne w oficjalnej polskiej dystrybucji, a te sprzedawane w dystrybucji nieoficjalnej są absurdalnie drogie. Powiedzmy sobie szczerze: za takie pieniądze nie warto ich kupować. Warto jednak wypróbować na swoim smartfonie interfejs podobny do tego, który oferują smartfony Google. Lawnchair 2 można śmiało nazwać Pixel Launcherem na sterydach - z samymi zmianami na plus.Launcher Lawnchair 2 chwalony jest za estetyczną szatę graficzną, automatycznie dopasowujące się motywy, tryb ciemny, zmienny rozmiar ikon oraz ich siatki, widgety edge-to-edge i szufladę aplikacji z możliwością podziału na kategorię. Nie zabrakło nawet cenionych kropek powiadomień na ikonach i inetgracji z Google Feed. Lawnchair 2 to projekt otwartoźródłowy, za którym stoi wspaniała społeczność. Niestety, aktualizacje nie są tak częste, jak możnaby się tego spodziewać.Klasyka gatunku w postaci Nova Launcher to propozycja dla użytkowników, którzy chcą konfigurować w smartfonie absolutnie każdy element jego interfejsu. Wśród jego największych zalet nie sposób nie wymienić daleko posuniętej personalizacji, rewelacyjnej płynności działania oraz minimalnego zapotrzebowania na zasoby systemowe. Ten launcher działa bardzo dobrze nawet na słabszych smartfonach. Interesującymi opcjami w Nova Launcher są opcję kopii zapasowej jego ustawień oraz importowania ustawień z innych launcherów, z których korzystaliście wcześniej.Nowa Launcher Prime kosztuje 24 złote i odblokowuje pełnię potencjału launchera. Jeśli pytacie o to, czy warto go kupić, to odpowiadam: zdecydowanie tak. Dzięki opcji "premium" możecie ukrywać apki bez konieczności ich deinstalacji, wprowadzić indywidualne gesty dla każdej z ikon, tworzyć personalizowane zakładki w szufladzie aplikacji i robić wiele innych ciekawych trików.Oczywiście ciekawych launcherów jest całe zatrzęsienie, ale niniejszy spis nie miał wcale być taśmą z 15 propozycjami. Wybrałem trzy moim zdaniem najlepsze. A jak wygląda Wasze TOP 3 launcherów dla Androida. Korzystacie z nich jeszcze?Źródło: mat. własny