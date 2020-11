Microsoft Teams zyska funkcję, która uprzyjemni korzystanie z czatu

Coś, na co czekałam.





Ciemna strona popularności

Dobra wiadomość dla użytkowników Teams

Już od dłuższego czasu Messenger Facebooka pozwala w konwersacjach odpowiadać bezpośrednio na konkretne wypowiedzi konkretnych osób. Dzięki temu ich uczestnicy zawsze wiedzą, kto odpisuje komu, w związku z jakim tematem. Wcześniej w natłoku wiadomości po prostu łatwo było się pogubić. W tej chwili łatwo jest się pogubić na czatach w zgoła innym komunikatorze – Microsoft Teams – ale już wkrótce ma się to zmienić.W ciągu ostatniego roku popularność platformy Microsoft Teams niesamowicie wzrosła. To rzecz jasna za sprawą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która zmusiła mnóstwo osób do nauki lub pracy zdalnej. Wspomniana popularność pozwoliła uwidocznić jednak niestety pewne wady usługi giganta z Redmond, mniejsze i większe.Jedną z takich wad platformy Teams, jest fakt, że jej desktopowa wersja, w przeciwieństwie do aplikacji mobilnej, nie oferuje wspomnianej na początku możliwości odpowiadania bezpośrednio na konkretne wiadomości rozmówców wypowiadających się na danym czacie. Jako, że w spotkaniach w ramach tej usługi potrafi brać udział nawet kilkaset osób, omawiana funkcja byłaby naprawdę mile widziana.Na szczęście, Microsoft już pracuje nad funkcją odpowiadania bezpośrednio na wybrane wypowiedzi dla swojej desktopowej aplikacji. Jedna z deweloperek programu potwierdziła tę informację za pośrednictwem forum przeznaczonego dla użytkowników Teams.