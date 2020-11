Mój ulubiony program do notatek znika z Windows 10. Po co psuć coś, co działa?

Niezrozumiała decyzja.

Z początkiem tego roku firma Google zakomunikowała o uśmierceniu Chrome Apps. Nie sądzę, aby wielu z Was zapłakało za tą decyzją z bardzo prostej przyczyny: apki te miały stosunkowo niewielu użytkowników. Niestety, rykoszetem oberwie przy okazji popularne narzędzie do notatek, z którego korzystam na co dzień. Doskonała aplikacja Google Keep przestanie istnieć w swoim obecnym kształcie. Zniknie z Windows 10 i będzie dostępna wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej.W obrębie aplikacji Google Keep od kilku dni wita mnie smutny komunikat o treści:

"Obecni użytkownicy, którzy mają Google Chrome w wersji 86 lub nowszej, będą mogli przeprowadzić migrację na keep.google.com, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Chrome. Aplikacja Keep Chrome na Twoim pulpicie zostanie zastąpiona programem uruchamiającym skróty, który pozwoli Ci uruchomić keep.google.com poprzez kliknięcie ikony na pulpicie"

Alternatywy dla Google Keep

Komunikat od kilku dni widniejący w aplikacji Google Keep. | Źródło: mat. własneOznacza to ni mniej, ni więcej niż to, że to doskonałe narzędzie w desktopowym wydaniu nie będzie już wkrótce działało. Google wyznaczyło termin zakończenia wsparcia na luty 2021 roku. Alternatywa? Fatalna, bowiem Google proponuje, aby z Google Keep korzystać w przeglądarce internetowej, dostępnej pod adresem keep.google.com. Rozwiązanie mniej wygodne i po prostu uciążliwe. Coś co uruchamiałem z poziomu paska zadań teraz będę musiał uruchamiać w jednej z wielu kart przeglądarki.- czytamy w komunikacie.Co gorsza, Google nie dopracowało nawet metody na "aktualizację". Kliknięcie na napis "Zaktualizuj do keep.google.com" powoduje wyświetlenie komunikatu z błędem.Kliknięcie na przycisk aktualizacji powoduje błąd. Na witrynę należy kierować się drogą "manualną", poprzez przeglądarkę. | Źródło: mat. własneWiem doskonale jak wygląda Google Keep w przeglądarce i rozwiązanie w tej postaci po prostu mi się nie podoba. Jest to krok wstecz względem rozwiązania, z którego korzystam już naprawdę długi czas. Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie sprawnej organizacja dnia pracy bez Google Keep. Wprawdzie producent informuje o możliwości umieszczenia na Pulpicie skrótu do witryny, ale przejście do niej wciąż będzie wymagało otwarcia przeglądarki internetowej. Nie chcę tego robić i założę się, że wielu dotychczasowych użytkowników narzędzia Keep również.Alternatywy dla Google Keep istnieją, choć nie są moim zdaniem aż tak wygodne jak rozwiązanie Google. Najmocniejszą stroną rozwiązania firmy z Mountain View jest minimalistyczny i czytelny interfejs oraz błyskawiczna synchronizacja danych pomiędzy apkami na komputerze i telefonie. Jeśli miałbym Wam polecić aplikacje o zbliżonej jakości, byłyby to Microsoft OneNote i SimpleNote. Obie pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.Źródło: mat. własny