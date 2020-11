Koniec Panelu Sterowania w Windows 10. Ostatnia metoda na włączenie

Kultowy element znika z systemu.

Microsoft wykonał kolejny istotny krok w stronę pozbycia się Panelu Sterowania z systemu Windows 10. Wbrew temu co przeczytacie dziś w niektórych nagłówkach, element systemu nie został całkowicie usunięty w stabilnej wersji systemu, ale znacząco ograniczono do niego dostęp. Już teraz Panel Sterowania został całkowicie zastąpiony przez nowocześniejsze menu Ustawienia, a wkrótce...Powolne przejście do nowego menu Ustawień obserwujemy już od czasów Windows 8, kiedy to firma z Redmond stała niejako okrakiem pomiędzy starym i nowym rozwiązaniem. Część istotnych ustawień widniała w Panelu Sterowania, a część w nowocześniej zaprojektowanym elemencie systemowym, co wielu użytkowników OSu wprawiało w niemałe zakłopotanie. W najnowszej aktualizacji Windows 10 October 2020 Update (20H2) firma Microsoft usunęła odniesienia systemowe do klasycznego Panelu Sterowania.

Panel Sterowania zniknął zupełnie w buildach testowych

Menu Ustawienia w Windows 10. Tak wygląda przyszłość według Microsoftu. | Źródło: mat. własneOd teraz, aby przejsć do Panelu Sterowania należy wyszukać go za pośrednictwem wyszukiwarki systemowej - nie ma na to innej metody. Po co to robić? Tak naprawdę nie wiadomo, bowiem większość funkcji dostępnych kiedyś z poziomu tego miejsca widnieje w Ustawieniach lub da się je błyskawicznie wyświetlić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w wyszukiwarce.Wiele osób zadaje pytanie: komu przeszkadzał klasyczny Panel Sterowania i czy nie można go było zachować? | Źródło: mat. własneO ile w stabilnej wersji Windows 10 dostęp do Panelu Sterowania wciąż jest możliwy, to Microsoft wyłącza go w niektórych buildach preview swojego OSu, deaktywując przy okazji metody na jego wyświetlenie. Oczywistym jest, że Panel Sterowania zniknie z powszechnie używanego wariantu OSu - kto wie, czy jeszcze nie w tym roku?Jedna z ostatnich metod na wyszukanie Panelu Sterowania - wyszukiwarka systemowa. W niektórych buildach preview metoda ta nie działa. | Źródło: mat. własneKrytycy narzekają, że Ustawienia nie są tak przejrzyste i wygodne w użytkowaniu jak stary, dobry Panel Sterowania. Niestety, gigant z Redmond podjął taką, a nie inną decyzję i nie pozostaje nic innego, jak tylko się do niej przyzwyczaić. Wiem, że to trudne. Z Windows 7 korzysta ochoczo wciąż ok. 20% użytkowników komputerów osobistych, co jest doskonałym dowodem na to, jak bardzo kochać można pewne rozwiązania i nie chcieć ich zmieniać.