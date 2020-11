WhatsApp z funkcją, która ułatwi utrzymywanie porządku w smartfonie

Aplikacja otrzymała nowy menedżer pamięci.





WhatsApp – łatwiejsze zarządzanie pamięcią

Jeśli regularnie korzystasz z WhatsAppa i prowadzisz na jego łamach mnóstwo rozmów tekstowych, pewnie często otrzymujesz przeróżne zdjęcia, filmy, czy GIFy. Zanim się obejrzysz może się okazać, że te będą zajmować lwią część pamięci twojego smartfona. Na szczęście, do użytkowników aplikacji właśnie zaczęła trafiać funkcja, która znacznie ułatwia ich usuwanie. Koniec z ręcznym usuwaniem obrazka po obrazku.Wspomniana nowa funkcja aplikacji WhatsApp to odświeżony menedżer pamięci, dzięki któremu można identyfikować, wybierać i usuwać wiele plików na raz. Mowa rzecz jasna o plikach pobranych na urządzenie z pomocą usługi należącej do Facebooka. Wcześniejsza wersja menedżera pamięci po prostu sortowała wszystkie dostępne czaty pod względem miejsca, ile przesłane za ich pośrednictwem pliki zajmowały na urządzeniu i pozwalała na zwalnianie pamięci tylko czat po czacie, bez możliwości zachowania pojedynczych wybranych plików. Nie wyświetlała ona nawet miniatur usuwanych filmów czy obrazów, natomiast przeciwnie jest w przypadku jej nowego wydania menedżera.Nowy menedżer pamięci WhatsAppa pozwala usunąć jednocześnie konkretne pliki, należące do jednej z dwóch kategorii plików – plików przekazanych dalej wiele razy lub plików, z których każdy zajmuje w pamięci smartfona więcej niż 5 MB. W każdej z tych kategorii pliki posortowane są od największego do najmniejszego. Po wybraniu jednej z nich możemy skorzystać z opcji Zaznacz wszystkie i usunąć je jednym tapnięciem w ikonę kosza. Jeżeli nie chcemy pozbyć się jakiegoś filmu czy obrazu, wystarczy, że go wpierw odznaczymy.Aby skorzystać z nowego menedżera pamięci, wystarczy otworzyć Ustawienia aplikacji WhatsApp, a następnie przejść kolejno do sekcji Użycie danych i pamięci oraz Użycie pamięci. Jeśli jeszcze widzicie tam poprzednią wersję menedżera, już wkrótce powinno się do zmienić, ponieważ funkcja ma trafić do użytkowników na całym świecie.Rzecz jasna, jeżeli nie chcecie, aby pliki z WhatsAppa były automatycznie zapisywane na Waszym urządzeniu, możecie tę opcję wyłączyć. Można to zrobić, korzystając z Ustawień i menu Użycie danych i pamięci. Wystarczy odznaczyć tam dotychczas pobierane rodzaje plików poprzez dane komórkowe, połączenie z Wi-Fi i w roamingu. Wówczas w ogóle nie będziecie musieli sięgać po nowego menedżera pamięci.