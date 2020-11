Windows 10 z imponującym rekordem. Windows 7 mocno w dół

Czy taki wzrost dało się przewidzieć?





Windows 10 w górę, Windows 7 w dół

Udziały w rynku systemów operacyjnych w październiku 2020 roku mocno się zmieniły w stosunku do notowania wrześniowego. Z początkiem października zwróciliśmy uwagę na fatalne wyniki Linuxa oraz lekki wzrost Windowsa 10. Sytuacja obu OSów uległa poprawie, ale to Windows 10 zaliczył zaskakującą zwyżkę notowań. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja Windows 7, który powoli, acz nieuchronnie odchodzi w niepamięć. Windows 10 zyskał aż 3,78% udziałów w październiku względem miesiąca poprzedzającego. W zeszłym miesiącu najnowsza wersja systemu Microsoftu działała na aż 64,04% wszystkich komputerów osobistych na świecie, podaje NetMarketShare. Windows 7 stracił aż 2,36% udziałów, obniżając swe notowania z poziomu 22,77% do 20,41%. To i tak dość dobry wynik, zważywszy na fakt, iż oprogramowanie od stycznia tego roku nie otrzymuje poprawek - przynajmniej w ramach bezpłatnego wsparcia.