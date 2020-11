Skanujesz dokumenty? Sprawdź najlepsze aplikacje do skanowania na Androida

Zapomnij o biurkowym skanerze.





Adobe Scan

Office Lens

Google Drive

Document Scanner - (Made in India) PDF

Skaner zdjęć Google

Bez względu na to, czy mowa o edukacji, czy pracy biurowej, do wykonywania obowiązków w trybie zdalnym potrzebny jest skaner. Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba kupować stacjonarnej maszyny. Postęp technologiczny sprawił, że obecnie wystarczy tylko smartfon oraz dobra aplikacja. A co z jakością? W przypadku dokumentów nawet najbardziej wprawne oko nie zauważy różnicy między biurkowym sprzętem a aplikacją. Z kolei przewagą tego rozwiązania są dużo większa wygoda oraz szerokie możliwości błyskawicznego udostępniania.Adobe Scan to bez wątpienia jedną z najlepszych aplikacji służących do skanowania dokumentów. A wszystko za sprawą intuicyjnej obsługi oraz doskonałej jakości. Aplikacja obsługuje OCR, czyli automatyczne rozpoznawanie tekstu. Narzędzie posiada też kilka osobnych trybów w tym tablica, formularz, dokument oraz wizytówka. W przypadku tego ostatniego użytkownik po zeskanowaniu karty może m.in. dodać dane kontaktowe do swojej listy kontaktów.Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii program automatycznie wykrywa krawędzie i reguluje kontrast oraz ostrość, co przekłada się na dokumenty o bardzo wysokich parametrach. Należy także wspomnieć o możliwości szybkiego udostępniania. Pliki można od razu zapisać na Google Dysk lub w usłudze Adobe wygenerować link, a następnie przesłać zainteresowanym. Oczywiście aplikacja oferuje integrację z innymi usługami Adobe, dzięki którym możemy np. swobodnie edytować pliki w formacie PDF.Jeśli na co dzień poruszacie się w ekosystemie od Microsoftu, to Office Lens będzie doskonałym wyborem. Aplikacja zapewnia błyskawiczne udostępnianie skanów do usług takich jak OneNote, OneDrive, Word czy PowerPoint. Wśród funkcji znaleźć możemy także OCR, dzięki czemu dokumenty mogą zostać zapisane do edytowalnego formatu.Microsoft Office Lens posiada kilka trybów. Uruchamiając tablicę, aplikacja przycina obrazy oraz usuwa odbłyski i cienie. Dokumenty pozwalają na automatyczne przycinanie oraz podkręcanie kolorów. Z kolei w trybie wizytówki można wyodrębnić informacje o kontakcie oraz zapisać je w książce adresowej. A jak wygląda kwestia jakości? Pod tym względem wypada dobrze, natomiast w bezpośrednim starciu z np. z Adobe Scan nieco przegrywa.Tak, wcale się nie pomyliliśmy. W Dysku Google zaszyty jest mały skaner, więc niczego nie trzeba dodatkowo pobierać. Co prawda aplikacja w porównaniu do pozostałych pozycji z tego zestawienia oferuje najmniej opcji, natomiast działa i to sprawnie, pozwalając przy okazji na szybkie udostępnianie. Żeby rozpocząć skanowanie, należy wejść w aplikację Dysk Google, pacnąć przycisk z plusem, a następnie wybrać Skan.Samo skanowanie odbywa się z pozycji aplikacji aparatu. Po zrobieniu zdjęcia program dokona automatycznej korekcji. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z efektów, do dyspozycji mamy zestaw podstawowych narzędzi, które pozwalają na kadrowanie, podbijanie barw czy obracanie. Następnie zeskanowane dokumenty zapisuje się na dysku Google, co dla wielu z pewnością samo w sobie będzie dużym ułatwieniem.Document Scanner jest to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi. Umożliwia tworzenie skanów zarówno w formacie JPEG, jak i PDF. Wśród dostępnych trybów mamy dokument tożsamości, dokument, książka oraz fotografia. Aplikacja posiada także wbudowany skaner kodów QR, a także kodów kreskowych.Najbardziej imponujący jest jednak zestaw narzędzi do obróbki skanów. Obok standardowych opcji takich jak regulacja kontrastu, oświetlania, czy nasycenia, aplikacja pozwala nakładać różne efekty (np. pognieciony papier). Warto także zwrócić uwagę na możliwość podpisywania dokumentów. Wystarczy tylko zrobić skan podpisu, a aplikacja pozwala (likwidując tło) błyskawicznie umieścić go np. na umowie. Podsumowując: żadna pozycja (przynajmniej z tego zestawienia) nie oferuje aż tylu możliwości w darmowej wersji.Na sam koniec specjalnie zostawiliśmy tę pozycję, gdyż przeznaczona jest do wykonywania trochę innych zadań. Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie służy do skanowania zdjęć i ze swoich obowiązków (szczególnie pod względem jakości) wywiązuje się nadspodziewanie dobrze. Prace zapisywane są bezpośrednio w aplikacji Google Zdjęcia, co pozwala na dalszą obróbkę i szybkie udostępnianie.Skaner automatycznie usuwa błysk, więc skany można wykonywać nawet bez wyjmowania fotografii ze szklanych opraw. Ciekawie też wygląda sam proces. Przy włączonej funkcji antyodblaskowej w pierwszej kolejności proszeni jesteśmy o wykonanie ogólnego zdjęcia, a następnie przesuwamy aparat w stronę 4 wskazanych na ekranie punktów. Być może jest to deklaracja trochę na wyrost, ale na pierwszy rzut oka efekt końcowy przypomina skaner stacjonarny.Źródło, materiał własny, foto: Pexels