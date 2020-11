WhatsApp rzuca światło na nadchodzącą funkcję

WhatsApp po cichu pracuje nad nową funkcją.



To już pewne, długo wyczekiwana funkcja "znikających wiadomości" pojawi się w popularnym komunikatorze WhatsApp. W dokumentacji pomocy technicznej WhatsApp "Informacje o znikających wiadomościach" rzucającą światło na nadchodzącą funkcję.



Z opisu, który dostępny jest również w języku polskim, dowiadujemy się, że użytkownicy mogą mogli wysyłać znikające wiadomości w WhatsApp po włączeniu funkcji znikających wiadomości.



Po włączeniu tej funkcji nowe wiadomości wysyłane do czatu indywidualnego lub grupowego znikną po 7 dniach. Każdy z użytkowników może włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie indywidualnym. Tylko administratorzy grupy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie grupowym.



To już pewne, długo wyczekiwana funkcja "znikających wiadomości" pojawi się w popularnym komunikatorze WhatsApp. W dokumentacji pomocy technicznej WhatsApp znaleziono stronę rzucającą światło na nadchodzącą funkcję.Z opisu, który dostępny jest również w języku polskim, dowiadujemy się, że użytkownicy mogą mogli wysyłać znikające wiadomości w WhatsApp po włączeniu funkcji znikających wiadomości.Po włączeniu tej funkcji nowe wiadomości wysyłane do czatu indywidualnego lub grupowego. Każdy z użytkowników może włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie indywidualnym. Tylko administratorzy grupy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie grupowym.