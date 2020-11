MIUI 13 - lista smartfonów zaskakuje. Wiele tanich modeli

Kolejne doniesienia.





MIUI 13 - które smartfony?

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9 Prime

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro

POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M2 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Nowości w MIUI 13

Już za trzy dni rozpocznie się wydarzenie niezwykle istotne z punktu widzenia posiadaczy smartfonów i innych urządzeń marki Xiaomi. To właśnie 5 listopada rozpocznie się Xiaomi Mi Developer Conference, które potrwa aż do 7 listopada włącznie. Na evencie organizowanym pod hasłem "technologia na całe życie" (ang. Technology for life) poruszony zostanie między innymi temat oprogramowania MIUI 13, które będzie udostępniane na smartfony Xiaomi, Redmi i POCO w pierwszej połowie 2021 roku.O rozpoczęciu prac nad MIUI 13 informowaliśmy Was z początkiem października. Wtedy też publikowaliśmy listę smartfonów, które mają w przyszłym roku otrzymać wyczekiwaną aktualizację. Teraz, podobną listę opublikował serwis PiunikaWeb. Należy do niej oczywiście podejść z dystansem, bowiem nie jest to nic oficjalnego, ale... wygląda bardzo prawdopodobnie. Znalazły się na niej nawet tańsze smartfony, choć zabrakło urządzeń jak na obecne standardy mocno leciwych.Niestety, informacje są szczątkowe. Niechaj świadczy o tym fakt, że jeden z największych przecieków dotyczył... nowego menu zasilania.Źródło: PiunikaWeb