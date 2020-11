Microsoft potwierdza: Windows 10 ma problemy z siecią i Menu Start

Co dalej?





Windows 10 - problem z połączeniem sieciowym

Menu Start i popsute kafelki

Kolejne problemy z Windows 10. Nie ma sensu negować ich istnienia, nawet jeśli u Was nie występują, bowiem potwierdziła je już firma Microsoft. Okazuje się, że część użytkowników systemu ma spore problemy z łącznością z siecią i kafelkami w Menu Start nie ze względu na sposób, w jaki korzystają ze sprzętu, a przez bugi w oprogramowaniu.Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update oraz poprawka zbiorcza udostępniona w maju tego roku zdestabilizowały działanie łączności internetowej w co najmniej dwóch przypadkach. Przede wszystkim, pewna grupa osób donosi o połączeniu zrywanym w momencie aktywowania VPN. Problemy pojawiają się również w trakcie uruchamiania aplikacji pobieranych w Microsoft Store, które po włączeniu nie są w stanie przejść w tryb online - jako przykłady wymienia się m.in. pakiet biurowy Office oraz Spotify.Do tej pory winy doszukiwano się w usterce tkwiącej w systemie Network Connectivity Status Indicator (NCSI), jednak wygląda na to, że przyczyna może leżeć gdzieś indziej.Dowiedzieliśmy się, że patch jest już przygotowywany i powinien zostać udostępniony w drugi wtorek listopada, przy okazji tzw. "Patch Tuesday".W swoim najnowszym komunikacie dotyczącym systemu Windows 10 w wersji preview build 20211 przedstawiciele firmy z Redmond przyznali, że wiedzą o istnieniu irytującego błędu w Menu Start w stabilnej wersji OSu. Niektórzy użytkownicy systemu doświadczają sytuacji, w której niektóre kafelki są nieaktywne, a widniejący na nich napis informuje o rzekomej aktualizacji, która tak naprawdę nie ma miejsca. Co ciekawe, błąd został naprawiony we wrześniowym buildzie preview, ale łatka wciąż nie pojawiła się w stabilnym wydaniu.Źródło: Microsoft