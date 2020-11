Linux Lite 5.2 już jest. Idealny system na starszy komputer

Nowe funkcje i garść ulepszeń.





Linux Lite swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim niewielkim wymaganiom systemowym, stabilnej pracy oraz przyjaznemu interfejsowi. Teraz, jak informuje twórca tej lekkiej dystrybucji Jerry Bezencon, do pobrania udostępniono najnowsze wydanie oznaczone numerem 5.2, które względem poprzednika oferuje zestaw ulepszeń.Ta bazująca na Ubuntu 20.04.1 LTS dystrybucja wykorzystuje Linux Kernel 5.4 LTS. Jedną z najważniejszych nowości jest zaprzestanie wsparcia (dla wypartego przez HTML5). Jerry Bezencon przy okazji wystosował apel do społeczności, by użytkownicy nie prosili go o instrukcję, jak zainstalować tę wtyczkę. Jego zdaniem byłoby to porównywalne z wypisaniem recepty na śmiertelną truciznę.Menedżer oprogramowania Lite Software oferuje teraz dostęp do takich pozycji jak Microsoft Teams czy Zoom . W nowej wersji znalazła się także paczka zawierająca nowe wygaszacze ekranu oraz tapety. Co więcej, delikatnie ulepszonego wyglądu doczekał się program rozruchowy GRBU, który teraz może się pochwalić efektem przezroczystości.Zestaw zawiera m.in. 9 nowych tapet | Źródło: Linux LiteLinux Lite 5.2 wprowadza także zmiany dotyczące zarządzania systemem. Od teraz zarównoorazzostały przeniesione do Ustawień. W przypadku tej drugiej pozycji na prośbę społeczności jednocześnie udostępniono podgląd naładowania baterii.