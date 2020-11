Wiadomości od Google doczekają się wyczekiwanej nowości

Przyda się.





Kategorie zmierzają do Wiadomości

Źródło: XDA-Developers

Jedną z najpopularniejszych aplikacji pozwalających na wysyłanie SMS-ów są Wiadomości od Google. Jest ona fabrycznie zainstalowana na sporej części smartfonów z Androidem, więc zapewne część z Was kojarzy ją nie od dziś. Warto więc zainteresować się nowościami, które niedługo do niej trafią.Jak się okazuje, gigant z Moutain View powoli wprowadza do usługi interesujący. Użytkownicy otrzymają możliwość segregacji wątków na kilka kategorii – Wszystkie, Osobiste, Transakcje, OTP (jednorazowe hasła) oraz Więcej.Dzięki temu konsumenci wymieniający dużo SMS-ów będą mogli sprawniej nimi zarządzać, co może przyczynić się do zaoszczędzenia czasu i po prostu… porządku w skrzynce. Część osób już teraz dostrzega u siebie opisaną nowość, więc wielce prawdopodobne, że Google powoli publicznie wdraża ją na serwery. Warto więc regularnie obserwować aplikację.Co ciekawe, wraz z kategoriami może zostać wprowadzona. Nie ukrywam, chętnie bym taką funkcję u siebie zobaczył, gdyż często zdarza mi się zostawiać wątki i mówić „później usunę”. Wszyscy wiemy jak to wygląda w praktyce.U wszystkich aktualizacja powinna pojawić się na przestrzeni najbliższych dni lub tygodni. Dokładna data nie została rzecz jasna podana.Źródło: XDA-Developers / Foto. Google