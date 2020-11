One UI 3.0 - co nowego znajdzie się w nakładce Samsunga?

Testy rozpoczęte.





Samsung One UI 3.0 – jakie nowości?





fot. Samsung

fot. Samsung

Samsung rozpoczął publiczne testy beta swojej nowej nakładki na samrtfony –. Na ten moment testy obejmują sprzęty z serii Galaxy S20 i trwają na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.działa w oparciu o Androida 11. Malezyjska witryna koreańskiego producenta zdradziła (celowo lub też nie) jakich konkretnie nowości można spodziewać się we wspomnianej nakładce. Na niektóre z nich zdecydowanie warto zwrócić uwagę.Niestety Samsung nie ujawnił jeszcze oficjalnej listy sprzętów, które będą kwalifikowały się do aktualizacji nakładki do wersji One UI 3.0 ani tym samym Koreańczycy nie podzielili się datą jej oficjalnej premiery. Biorąc jednak pod uwagę harmonogram testów beta, można spodziewać się prezentacjiSamsung w One UI 3.0 skupił się na przeprojektowaniu interfejsu Quick Panel, który zawiera teraz elementy sterujące oprogramowaniem. Do tego, One UI 3.0 podwoi także liczbę kategorii na ekranie blokady i zwiększy ich wybór do 10. Niektóre ulepszenia skupiają się głównie na składanych urządzeniach producenta, które mają działać płynniej i szybciej – przechodzenie pomiędzy ekranem zewnętrznym, a wewnętrznym ma być również sprawniejsze.Istotną zmianą będą także pełnoekranowe rozmowy wideo, które są częścią aktualizacji nakładki One UI 3.0. Samsung celowoi, aby zapewne podkręcić apetyt użytkowników i zachęcić wybrane osoby do testów.Użytkownicy będą zadowoleni z ostatniej z możliwości, która zakłada uruchamianie aż trzech aplikacji na jednym ekranie –Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na aktualizację.Źródło: GSMArena / fot. Samsung