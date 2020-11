Nowy sposób instalacji sterowników w Windows 10. Ważna zmiana

Tak powinno być od początku.

Microsoft zmienia sposób, w jaki aktualizowane będą sterowniki w obrębie systemu Windows 10. Przedstawiciele firmy z Redmond poinformowali, że z dniem 5 listopada tego roku wdrożona zostanie zmiana, wprowadzająca wyraźne rozróżnienie pomiędzy poprawkami automatycznymi i manualnymi, udostępnianymi za pośrednictwem Windows Update.By zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad oprogramowaniem, firma Microsoft na nowo definiuje sposób obsługi sterowników instalowanych ręcznie na komputerach z systemem Windows 10 w wersji 2004 i nowszych (20H2). Do tej pory, gdy użytkownik podłączał do swojego komputera po raz pierwszy urządzenie peryferyjne (na przykład kamerkę internetową), a to urządzenie miało sterownik "ręczny" (zwany wcześniej "sterownikiem opcjonalnym") dostępny w witrynie Windows Update, sterownik ten był automatycznie instalowany na komputerze użytkownika. Użytkownik nie miał żadnego wpływu na cały proces. Od 5 listopada będzie inaczej.Automatyczne aktualizacje sterowników będą automatycznie instalowane na komputerze podczas pierwszego podłączania urządzenia peryferyjnego lub gdy producent urządzenia opublikuje swój sterownik w witrynie Windows Update. Innymi słowy, scenariusz plug-and-play nie ulegnie zmianie, gdy automatyczny sterownik będzie dostępny w witrynie Windows Update.

System aktualizacji Windows Update jest coraz lepszy. | Źródło: mat. własny

Dobrą zmianę zapoczątkowano w sierpniu

Ręczne aktualizacje sterowników będzie można zainstalować tylko manualnie, o ile użytkownik tego zechce. Począwszy od 5 listopada zrobisz to, przechodząc do opcji "Ustawienia" -> "Aktualizacje i zabezpieczenia" -> "Windows Update" -> "Wyświetl opcjonalne aktualizacje".Opisane powyżej zmiany dotyczą tylko komputerów, które są otwarte na pobieranie aktualizacji sterowników bezpośrednio z witryny Windows Update. To istotne z perspektywy osób zarządzających systemami w imieniu swoich pracodawców (na przykład w firmach).Wcześniej, w sierpniu bieżącego roku, Microsoft przeniósł aktualizacje sterowników do sekcji poprawek opcjonalnych, prezentowanych w ramach Windows Update. Użytkownicy dzięki temu mogą skuteczniej odróżniać od siebie tzw. "feature updates", łatki wydawane w drugi wtorek każdego miesiąca, czy też właśnie aktualizacje sterowników.Źródło: Microsoft