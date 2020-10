Praktyczne sztuczki w Wierszu Polecenia. Windows bez tajemnic

Nie tylko dla początkujących.

W tym tygodniu przedstawialiśmy Wam garść porad dotyczących popularnych aplikacji i elementów systemu Windows 10. Patrząc na to, jakim zainteresowaniem cieszą się kolejne wpisy, pokusiłem się o ostatni już w tym tygodniu artykuł związany ze sztuczkami i nieoczywistymi funkcjami. Tym razem dotyczą one narzędzia dedykowanego raczej zaawansowanym użytkownikom systemu Microsoftu. Mowa o Wierszu Polecenia.Chcesz z jakiegoś powodu nakazać wdrożenie w życie dwóch komend jednocześnie? Wpisz oba polecenia oddzielając je od siebie znakami "&&". Oszczędność czasu jest niewielka, ale skoro można zrobić coś szybciej, to... dlaczego nie? Przykład? Proszę bardzo:Wiele osób korzystając z linii komend przepisuje ścieżkę prowadzącą do interesującego ich pliku lub folderu. Tą można skopiować z Eksploratora Windows i wkleić ją do CMD za sprawą komend CTRL+C i CTRL+V. Można to zrobić jeszcze prościej. Jak? Przeciągając folder do okna Wiersza Polecenia.

3. Prześlij ipconfig wprost do Schowka

4. Natychmiast anuluj wydane polecenie

5. Uczyń Wiersz Polecenia kolorowym i spersonalizuj go

6. Przeskanuj system plików w poszukiwaniu ewentualnych problemów

7. Przyjrzyj się wszystkim działającym procesom

8. Usuń w łatwy sposób pliki tymczasowe z komputera

9. Wygeneruj raport o baterii w swoim laptopie

10. Obejrzyj Gwiezdne Wojny: Nowa Nadzieja w Wierszu Polecenia

Jak uruchomić Wiersz Polecenia w Windows 10?

Źródło: mat. własnyTa prosta sztuczka pozwala przekopiować treści generowane przez komendę ipconfig wprost do schowka, bez uprzedniego wyświetlania ich w obrębie okna Wiersza Polecenia. Wystarczy wpisać polecenie ipconfig | clip , aby wynik został skopiowany. Teraz wystarczy otworzyć edytor tekstowy i użyć komendy Wklej (CTRL+V).Jeśli na przestrzeni lat wielokrotnie korzystałeś z Wiersza Polecenia zapewne zdarzało Ci się nacisnąć Enter i egzekwować komendę w momencie, w którym nie chciałeś jej realizować. Do tej pory zapewne zamykałeś pospiesznie okno aplikacji. Następnym razem tego nie rób - kombinacja klawiszy Ctrl+C pozwala anulować przerwać już zadanie. Niestety, nie odwróci działań nieodwracalnych, które aplikacja zdążyła już wykonać.Wiersz Polecenia kojarzy się większości osób wyłącznie z podstawowym, czarno-białym interfejsem. Tymczasem... da się go zmienić! Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na okienku z aktywnym narzędziem, a następnie wybrać z listy "Właściwości", aby móc edytować jego interfejs. W kolejnych zakładach da się zmodyfikować kolory, układ, a nawet rozmiar czcionki i jej rodzaj. Ten sam trik działa w Windows PowerShell.Źródło: mat. własnyOsoby użytkujące komputery z systemem Windows od długich lat zapewne znają polecenie pomagające sprawdzić i naprawić strukturę plików z poziomu Wiersza Polecenia. Wszyscy inni powinni natychmiast zaznajomić się z komendą sfc /scannow. Dzięki niej nie raz unikniecie problemów, gdy Windows 10 odmówi posłuszeństwa i będzie dało się uruchomić go wyłącznie w Trybie Awaryjnym. Uwaga: aby z niego skorzystać, należy uruchomić Wiersz Polecenia jako administrator. Jak uruchomić CMD jako administrator? Sprawdź na dole artykułu.Chcesz mieć lepsze pojęcie na temat tego jakie procesy działają na Twoim komputerze i ile zużywają pamięci? Zastosuj komendę tasklist. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, jakie procesy wykorzystują łącze internetowe, w Wierszu Polecenia uruchomionym w trybie administratora wpisz netstat -b. Pomoże to czasem wykryć malware w systemie oraz programy w dużym stopniu obciążające połączenie sieciowe.Źródło: mat. własnyJak zwolnić miejsce na dysku komputera? Da się to zrobić w niezwykle łatwy sposób, właśnie przy pomocy Wiersza Polecenia. Jeśli wiesz co robisz, skorzystaj z któregoś z poniższych poleceń:del /q /f /s %temp%\* -> usuwa tymczasowe pliki użytkownikadel /s /q C:\Windows\temp\* -> usuwa tymczasowe pliki systemowe (tylko jako Administrator)del /q /f /s %temp%\* && del /s /q C:\Windows\temp\* -> sztuczka nr 1 pomaga wykonać obie powyższe komendy jednocześnieJeśli chcesz sprawdzić stan baterii w laptopie i dowiedzieć się więcej o zużyciu energii przez system, wykorzystaj wiersz polecenia. Najpierw włącz go w trybie administratora i za pomocą polecenia cd C:\Windows\System32 przejdź do stosownego folderu. Teraz wpisz powercfg /energy i odczekaj 60 sekund na wygenerowanie raportu. Raport o statnie baterii znajdziesz w folderze C:\Windows\system32\energy-report.html. Im większa różnica pomiędzy ostatnią a przedostatnią wartością, tym mniejszą pojemnością cechuje się bateria.Zestawienie kończymy niespodzianką, której na pewno nikt się nie spodziewał. Czy wiedziałeś bowiem, że w Wierszu Polecenia możesz obejrzeć film w ASCII? Tak myślałem...Na początku upewnij się, że masz aktywną funkcję Telnet w Windows 10. W wyszukiwanie wpisz "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows", na liście zlokalizuj "Klient Telnet" i włącz go.Źródło: mat. własnyTeraz, uruchom CMD jako administrator i wpisz telnet towel.blinkenlights.nl. Miłego seansu...Źródło: mat. własnyWystarczy wpisać CMD w wyszukiwarce Windows i kliknąć na wynik wyszukiwania lewym przyciskiem myszy. Jeśli chcesz uruchomić narzędzie w trybie administratora, kliknij nań prawym przyciskiem myszy i wybierz stosowną opcję. Alternatywnie, możesz nacisnąć na klawiaturze kombinację klawiszy Windows + R, wpisać CMD i nacisnąć Enter.Źródło: mat. własny