Google Meet w końcu z możliwością zmiany tła wideo

Sprawdź, jak skorzystać z funkcji.

Możliwość rozmazywania czy zastępowania tła wideo innymi obrazami w takich aplikacjach jak Zoom czy Microsoft Teams to bardzo przydatna funkcja. Dzięki niej można zasłonić panujący w mieszkaniu bałagan i wszystko to, czego nasi rozmówcy nie powinni zobaczyć. Niestety, tej samej funkcji przez długi czas nie mogliśmy doczekać się w Google Meet, aż do teraz.Google Meet to rzecz jasna usługa stworzona przez Google. Komunikator ten do niedawna był dostępny odpłatnie, w ramach pakietu G Suite, ale już od pewnego czasu gigant z Mountain View pozwala na korzystanie z niego zupełnie za darmo . To zapewne ze względu na ogromną popularność wymienionych wcześniej Zooma i Microsoft Teams.Google obecnie stopniowo udostępnia nową funkcję użytkownikom Google Meet na sprzęcie z systemami Chrome OS, Windows i Mac. Na tych urządzeniach aplikacja dostępna jest w wersji webowej. W ich przypadku tło widoku z Waszej kamerki możecie już zapewne zamazać lub zastąpić dowolnym obrazem, o ile korzystacie z Google Meet w Google Chrome lub innej przeglądarce bazującej na silniku Chromium, takiej jak Microsoft Edge.

Od teraz webowa wersja Google Meet pozwala na zastąpienie tła obrazu z kamerki dowolnym obrazem. | Źródło: Google

Menu umożlwiające w Google Meet zmianę obrazu tła widoku z kamerki internetowej. | Źrodło: mat. własne

Niestety, aby móc skorzystać z nowej opcji na telefonach, musimy jeszcze trochę poczekać. Póki co nie zadebiutowała ona w aplikacji mobilnej, ale Google zaznacza, że ma nastąpić to wkrótce.Aby zastąpić tło obrazu z Twojej kamerki lub je rozmazać, należy w Google Meet najpierw zapoczątkować spotkanie. Aby to zrobić, należy przejść pod ten adres , kliknąć w baner z napisem Nowe spotkanie i wybrać opcję Zacznij spotkanie teraz. Następnie kliknij w ikonę widoczną w prawym dolnym rogu widoku z kamerki i wybierz tło spośród tych proponowanych przez Google, wgraj własne z dysku lub po prostu rozmaż wszystko to, co znajduje się za tobą. Voila, jesteś gotowy, by dołączyć do spotkania.Co ważne, aby móc skorzystać z funkcji, nie jest konieczne instalowanie do przeglądarki żadnych rozszerzeń. Zanim Google ją wprowadziło użytkownicy sięgali właśnie po przeróżne rozszerzenia dodające do Meet tła.Pamiętajcie, że aplikację Google Meet możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google , fot. tyt. Google