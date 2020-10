Koniec Endomondo. Under Armor uśmierca kultowy tracker sportowy

Przykra wiadomość.





Pamiętam doskonale dzień, w którym podjąłem decyzję o rozpoczęciu przygody z biegami ulicznymi. Poszukiwałem wtedy aplikacji trackera sportowego, która pomogłaby mi śledzić moje treningi. Postawiłem na Endomondo, podobnie z resztą jak wielu moich znajomych. To właśnie w tym serwisie obserwowałem swoje postępy i układałem plany treningowe. To tam zalogowałem pierwszą "dyszkę", półmaraton, maraton oraz 200 kilometrów przejechane na rowerze. Niestety, Endomondo po 13 latach kończy swoją działalność.Endomondo zostanie wyłączone 31 grudnia 2020 roku. Informację tę podał obecny właściciel, firma Under Armor. Stosowny komunikat przeczytać można w ustawieniach konta, ale też na stronach biura prasowego UA. Dlaczego nie zdecydowano się sprzedać tak powszechnie rozpoznawalnej marki? Prawdopodobnie z obawy o ewentualną konkurencję - w rękach firmy wciąż znajduje się inny podobny serwis.Z końcem bieżącego roku apka Endomondo zniknie z Google Store i App Store, a programiści nie będą usuwać błędów z aplikacji zainstalowanych wcześniej na milionach smartfonów z całego świata. 31 marca 2021 roku skasowane zostaną wszystkie historyczne dane treningów - rekordy, plany treningowe i inne osiągnięcia. To bardzo ważne: powinniście je zarchiwizować na własną rękę, by później móc przenieść je do innego serwisu. Alternatywnie można je wyeksportować w sposób automatyczny do należącego do Under Armor serwisu MapMyRun/MapMyFitness, ale... na Waszym miejscu poszukałbym lepszego rozwiązania - tych nie brakuje.Under Armor wciąż zachęca do zakupu Endomondo Premium i nie komunikuje zamknięcia serwisu w jasny dla użytkowników sposób. Źródło: mat. własny z Endomondo.comOsoby, które zapłaciły za płatne członkostwo Premium zachodzą w głowę co stanie się z ich pieniędzmi. Według przekazywanych informacji, Under Armor będzie zwracała pieniądze za niewykorzystany okres płatnej subskrypcji. Należy mieć na uwadze to, że Premium działało będzie do 31 grudnia 2020 roku i od tego dnia "w przód" naliczane będą ewentualne zwroty.W obliczu rychłej likwidacji serwisu wiele osób zastanawiało się będzie jak ocalić przechowywane tam dane i przenieść je w nowe miejsce. Jeszcze dziś napiszemy na ten temat krótki poradnik.Źródło: Under Armour