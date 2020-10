Chrome pozwoli na wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu

Nie mogę się doczekać!

Przewijane zrzuty ekranu - na to czekam!

Zrzuty ekranu zostały do Chrome wprowadzone stosunkowo niedawno | Źródło: Chrome Story

Możliwość wykonywania zrzutów ekranu to opcja, bez której tak naprawdę nie wyobrażam sobie codziennego życia w internecie. Uwiecznienie fragmentu strony internetowej czy konkretnego widoku z aplikacji to jedynie przykłady zastosowań wspomnianej funkcji.Tu pojawia się pewien problem. Widok ekranowy jest dosyć ograniczony i wchodząc na większość witryn widzimy w jednym momencie jedynie jej skromny urywek. W celu zarejestrowania całej zawartości musimy wykonywać kilka zrzutów ekranu, co po prostu może być na dłuższą metę uciążliwe i wprowadzać chaos.Co byście powiedzieli jednak na to, gdyby w przeglądarce pojawiła się opcja wykonywania przewijanych screenów? Jak się okazuje, zespół odpowiedzialny za Chrome już nad taką funkcjonalnością pracuje. Tak przynajmniej wynika z odkrycia redakcji Chrome Story.Określenie to chyba nie pozostawia wątpliwości co do zastosowania testowanej nowości. W każdym razie – to musi wystarczyć, bo flaga nie jest aktywna, co oznacza brak możliwości wywołania akcji. Mamy więc do czynienia z funkcją na niezwykle wczesnym stadium rozwoju.Istnieją jednak przesłanki sugerujące, że nie będziemy musieli na nią aż tak długo czekać.. Z nie wiadomych przyczyn została jednak usunięta. Szkoda więc, że jej wdrożenie koniec końców ograniczy się wyłącznie do Chrome, a nie całego systemu.Część użytkowników jednak może nie przejąć się opisaną nowością. Poszczególni deweloperzy (np. Samsung) już dawno wprowadzili ją do swoich nakładek, więc dla wielu osób przewijane zrzuty ekranu to codzienność.Data wdrożenia funkcji do Chrome na Androida jest obecnie nieznana.Źródło: Chrome Story / Foto. pixabay.com (geralt)