Intel i NVIDIA wydali ważne sterowniki. Pobierz je koniecznie

W sieci ukazały się już dwa niezwykle ważne pakiety nowych sterowników dla kart graficznych. Pierwsze dedykowane są dla zintegrowanych układów marki Intel. Drugie przygotowała marka NVIDIA. Obie paczki zasobów przynoszą istotne usprawnienia tak w zakresie uruchamiania nowych gier, jak i poprawy stabilności działania systemu Windows oraz eliminacji drobnych błędów. Doświadczasz ostatnio niebieskich ekranów śmierci (BSOD) w Windows 10? Koniecznie je zainstaluj.Najnowszy sterownik NVIDIA GeForce Driver 457.09 WHQL od firmy NVIDIA przygotowuje komputery graczy korzystających z kart GeForce na uruchomienie gry Watch Dogs: Legion, która wykorzystuje ray tracing do wyświetlania odbić oraz technikę NVIDIA DLSS. Dodatkowo, gwarantuje on pełne wsparcie dla dostępnych od wczoraj kart graficznych GeForce RTX 3070.Sterownik zapewnia również optymalizacje dla gier DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered oraz Xuan-Yuan Sword VII, a także zawiera obsługę kolejnych czterech monitorów kompatybilnych z techniką G-SYNC. Najnowsze modele, które uzyskały certyfikat G-SYNC Compatible to Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA oraz Gigabyte AORUS FI25F.Ważniejszym z punktu widzenia stabilności działania systemu Windows 10 jest sterownik graficzny firmy Intel. Producent poinformował o zaktualizowaniu sterownika Wi-Fi do wersji 22.0.0.6, dzięki czemu powinny zniknąć następujące problemy:Oprócz tego, w paczce znajdują się poprawki dla Bluetooth, które zawierają wyłącznie poprawki bezpieczeństwa.Nowe sterowniki Intel i NVIDIA pobierzesz oczywiście bezpośrednio z naszej bazy plików. Jeśli chcesz usprawnić sobie proces instalowania sterowników NVIDIA i Intel w przyszłości, zachęcam gorąco do pobrania aplikacji NVIDIA GeForce Experience oraz Intel Driver & Support Assistant, które również znajdują się wśród naszych zasobów.Źródło: Intel, NVIDIA