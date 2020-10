Najlepsze aplikacje aparatu na Androida. Dzięki nim uwolnisz fotograficzny potencjał każdego smartfona

Bo do dobrych zdjęć wcale nie trzeba flagowca.

A Better Camera

Footej Camera

Adobe Lightroom - Photo Editor & Pro Camera

Prosty Aparat

Camera MX

Cymera

VVSCO: Photo & Video Editor

Open Camera

O jakości zdjęć wcale nie musi decydować aparat. Obecnie najważniejsza jest przecież aplikacja, która oferując dodatkowe funkcje, jest w stanie zapewnić dużo lepsze efekty niż ta preinstalowana. Jeśli więc nie jesteście zadowoleni z fotograficznych możliwości Waszych smartfonów, to warto sprawdzić poniższe propozycje.A Better Camera to aplikacja, która mimo dość topornego interfejsu zaskakuje dostępnymi funkcjami. Oferuje m.in. tryb HDR, tryb nocny, zdjęcia seryjne, czy panoramę 360 stopni. Seria przycisków pozwala także na szybki dostęp do balansu bieli, trybu ostrości czy lampy błyskowej. Pozostałe opcje takie jak tryb pomiaru ostrości, autowyzwalacz, balans bieli czy skaner kodów QR umieszczono w drugim (transparentnym) menu, które można łatwo wywołać, przeciągając palcem z góry na dół. Pod względem obsługi jest naprawdę świetnie. A jak wypada jakość zdjęć? Przy minimalnej wiedzy dotyczącej fotografowania jesteśmy w stanie wyciągnąć dużo lepsze efekty niż domyślny aparat w trybie auto.Footej Camera jest to jedna z najlepszych aplikacji oferujących mnóstwo możliwości, i to w bardzo przystępny sposób. Pod ręką mamy opcje związane z ekspozycją czy balansem bieli. Bez problemu znajdziemy także HDR, panoramę oraz Time-laps. Co istotne, sporo funkcji dotyczy nagrywania filmów - obok ekspozycji oraz balansu bieli możemy m.in. ustawiać poziom głośności mikrofonu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że aplikacja bardzo dobrze radzi sobie z jakością, oferując nasycone kolory i dobrą reprodukcję barw.Adobe Lightroom - Photo Editor & Pro Camera to doskonała aplikacja, która jednocześnie jest edytorem i aparatem w jednym. Co prawda sama aplikacja do robienia zdjęć nie zawiera takich funkcji jak tryb nocny, panoramy itp. Zasadniczo mamy tu do dyspozycji tryb auto i profesjonalny, który obok ekspozycji pozwala także na szybką regulację balansu bieli. Użytkownik otrzymuje możliwość zapisu w formacie RAW, a także wsparcie dla HDR. Pod względem jakości zdjęcia są bardzo plastyczne. Dodatkowo program oferuje szerokie możliwości edycji — jeżeli nie mamy jednak o niej zielonego pojęcia, to z pomocą przyjdzie samouczek, który wyjaśnia podstawy postprodukcji.Prosty Aparat jest delikatnie w opozycji do pozostałych aplikacji w tym zestawieniu. Jak sama nazwa wskazuje, twórcy położyli główny nacisk na prostotę obsługi. Widoczne elementy interfejsu ograniczono do minimum: na dobrą sprawę mamy wyłącznie spust migawki, zmianę front/tył oraz flesz. Na pewno zainteresowani nie będą miłośnicy konfigurowania ustawień ekranu, natomiast narzędzie zdecydowanie można polecić np. starszym osobom, które mają trudności z obsługą (często bardzo rozbudowanych) preinstalowanych aplikacji.Camera MX zapewnia godziwy zestaw funkcji, w tym filtry, a także różne nakładki. Aplikacja pozwala jednocześnie na tworzenie krótkich GiF-ów. Pod względem obsługi jest wyjątkowo intuicyjna i nie powinna sprawić nikomu większych problemów z opanowaniem podstawowych funkcji. Po jej uruchomieniu od razu mamy dostęp do ekspozycji, trybu HDR, trybu panoramy, a także całej masy filtrów. Propozycja zdecydowanie dla osób, które nie chcą tracić czasu na dostosowywanie parametrów obrazu.Cymera jest to aplikacja, która powinna przypaść do gustu szczególnie użytkownikom mediów społecznościowych. A wszystko za sprawą ogromnej ilości filtrów. Zdjęcia można błyskawicznie łączyć w kolaże i udostępniać. Jeśli chodzi o edytor, producent zapewnia mnóstwo możliwości upiększania, w tym powiększanie oczu, poszerzanie uśmiechu, a nawet wklejenie nowych fryzur.VSCO jest to aplikacja, która łączy w sobie aparat oraz narzędzie do obróbki zdjęć. Zestaw funkcji przeznaczony do fotografowania należy do skromnych, natomiast użytkownik otrzymuje całkiem szeroki wachlarz możliwości pod względem obróbki, w tym filtry, regulację saturacji, tonów, balansu bieli czy nawet odcienia skóry. Z kolei opcje do udostępniania pozwalają jednocześnie na przycinanie formatu pasującego np. do Instagrama. Aplikacji można jedynie zarzucić dość nieintuicyjny układ, który najbardziej eksponuje Studio, czyli zintegrowaną platformę ze zdjęciami.Aplikacją Open Camera powinni zainteresować się wszyscy miłośnicy trybu manualnego. Ta otwartoźródłowa aplikacja pozwala na szybki dostęp do regulacji ISO czy ekspozycji. Nie zabrakło także autopoziomowania oraz aktywacji spustu migawki komendą głosową. Nie mniej przydatna jest możliwość konfigurowania interfejsu poprzez dodawanie i odejmowanie elementów. Warto dodać, że nie jest to zamknięty projekt, więc z czasem możemy się spodziewać dodania kolejnych funkcji.Źródło: materiał własny