Nowa Opera GX to przeglądarka internetowa, której nie sposób nie polubić

Nowości godne uwagi.





Nowości w Opera GX

Nowa odsłona przeglądarki internetowej Opera GX została właśnie udostępniona w sieci. Rozwiązanie reklamowane jako "stworzone z myślą o potrzebach graczy" jest tak naprawdę bardzo interesującą propozycją dla wszystkich osób spędzających sporo czasu w sieci, które cenią sobie nowinki techniczne oraz daleko idącą personalizację. Śledząc dotychczasowy rozwój programu trudno mi jest Wam go nie zarekomendować.Pierwszą ze zmian są zupełnie nowe motywy kolorów, które całkowicie zmieniają wygląd gamingowej przeglądarki. Tak, interfejs programu da się dostosować kolorystycznie chociażby do podświetlenia obudowy lub podkładki pod myszkę. Jak to wygląda? Moim zdaniem świetnie.