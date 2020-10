Sklep Play z funkcją porównywania aplikacji

Świetna nowość.





Google regularnie wprowadza do Sklepu Play nowości, które mają na celu ogólną poprawę wrażeń płynących z użytkowania usługi. Nie inaczej jest i tym razem. Jak się okazuje, w ręce konsumentów trafi niedługo opcja porównywania podobnych do siebie aplikacji.Część osób zaczęła zauważać u siebie nową sekcję „Porównaj aplikacje”. Pojawia się ona u dołu podglądu konkretnej usługi. Obecnie występuje ona wyłącznie w przypadku określonych programów multimedialnych, np. „VLC for Android”.Zakładka zawiera przede wszystkim spis aplikacji tego samego rodzaju, co ta wybrana. Pod każdą z nich widnieje. Mowa tu np. o możliwości odtwarzania filmów online, jakości, łatwości obsługi, intuicyjności interfejsu czy bezpieczeństwu. Jak twierdzi Google, wszystkie te elementy mają być dobierane na podstawie ocen społeczności – nie ma więc mowy o faworyzowaniu którejś z usług.Na razie jednak funkcja znajduje się we wczesnym stadium rozwoju. Trudno na ten moment określić, kiedy trafi do szerszego grona użytkowników. Nie wiadomo zresztą czy końcowo Google zdecyduje się na jej powszechne wdrożenie. Przygotowanie tego typu nowości z pewnością zajmie sporo czasu.Pozostaje więc cierpliwie oczekiwać na kolejne informacje i fazy testów.Źródło: Android Police / Foto. Google