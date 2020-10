Windows 10 w 2021 roku z odświeżonym interfejsem? To możliwe

Zmiany nadejdą już w 2021 roku.





Windows 10 z nowym wyglądem w 2021 roku

Windows 10 może doczekać się całkiem sporych zmian – i to już od 2021 roku. Według najnowszego raportu Windows Central wychodzi na to, że Microsoft może planować potrzebne odświeżenie całego oprogramowania, które skupiłoby się bardzo mocno na interfejsie. Oznacza to, że amerykańska firma chce nadrobić stracony czas i niejako, nie tylko tych związanych z projektowaniem graficznym. Zmian miałoby być naprawdę sporo.Odświeżony Windows 10, który miałby pojawić się już w 2021 roku. Kiedy moglibyśmy się go spodziewać? Windows Central zdradza, że już w okresie świątecznym w przyszłym roku, tak więc zdecydowanie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Samym założeniem Microsoftu związanym z odświeżeniem Windowsa 10 jest jego ożywienie oraz unowocześnienie pulpitu i akcji wykonywanych przez użytkownika.Sun Valley nie będzie jednak nowym językiem projektowania Microsoftu., istniejącego już projektu, który ma na celu wprowadzenie oraz zoptymalizowanie jednolitych aplikacji, zachowujących się tak samo niezależnie od urządzenia oraz wielkości ekranu.Mówi się również, że Sun Valley ma posiadać bardziej zaokrąglone rogi w całym interfejsie. Amerykańska firma może również, który miałby działać z większą ilością aplikacji.Co ciekawe, Windows Central donosi, iż Microsoft może w dowolnym momencie przerwać oraz zmienić swoje plany dotyczące Sun Valley,Większość użytkowników chciałaby jednak zobaczyć Windows 10 w takim wydaniu, w jakim możecie zobaczyć go na wideo. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na pierwsze doniesienia testerów.Poniżej możecie zobaczyć ciekawy koncept systemu, który opublikowano na kanale. Jeżeli zmiany pójdą w podobnym kierunku, użytkownicy z pewnością będą zadowoleni.Źródło: WindowsCentral / fot. Panos Sakalakis - Unsplash