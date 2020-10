10 najlepszych aplikacji z tapetami na Androida. Odmienią twój smartfon

Uwolnij potencjał swojego ekranu.





Aplikacja z tapetami w pierwszej chwili może się wydawać czymś absolutnie zbędnym - Android posiada przecież preinstalowany zestaw, poza tym grafiki zawsze można pobrać ręcznie z Sieci. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dedykowane narzędzia jako jedyne oferują dostęp do najlepszych prac, pozwalając jednocześnie na szerokie możliwości dostosowywania, a w niektórych przypadkach nawet generowania projektów idealnie pasujących do naszych ekranów.Aplikacja Abstruct - Wallpapers in 4K oferuje szeroki wybór unikalnych tapet od Hampusa Olssona, szwedzkiego artysty tworzącego projekty dla producenta OnePlus. Dostępnych jest ponad 300 prac podzielonych na różne kategorie. W darmowej wersji możemy skorzystać z BLEND, ONEPLUS, PARANOID oraz CRAFT. Za pozostałe należy zapłacić 8,99 zł. Co więcej, wszystkie grafiki mają rozdzielczość 4K i automatycznie dostosowują się do proporcji ekranu.Muzei Live Wallpaper jest to propozycja przede wszystkim dla osób interesujących się malarstwem. Aplikacja codziennie prezentować będzie nowe prace słynnych przedstawicieli wielu nurtów, w tym np. impresjonizmu. Dzięki niej możemy jednocześnie regulować efekt rozmycia, przyciemnienie i skalę szarości. Dostępna jest wyłącznie darmowa wersja.Jeśli chcecie samemu tworzyć minimalistyczne tapety to Vectorify da home! jest aplikacją właśnie dla Was. W zasobach znajduje się zbiór kilkuset grafik wektorowych (podzielonych na wiele kategorii), które poprzez zmianę koloru czy rozmiaru można dowolnie dostosowywać do własnych preferencji. Warto podkreślić, że sama aplikacja posiada bardzo przejrzysty interfejs, co sprawia, że generowanie nowych projektów jest łatwe i przyjemne.Niezwykle popularna, bo mająca już na koncie ponad 100 mln pobrań, pozycja od Google. Aplikacja daje dostęp do ogromnych zasobów podzielonych na kategorie. Wśród nich znaleźć można Krajobrazy, Tekstury, czy (oferująca fotografie z Google Earth) Ziemia oraz wiele innych. Pod względem dostosowywania tapet do własnych preferencji nie znajdziemy tutaj praktycznie żadnych narzędzi. Mamy jednak możliwość ustawienia funkcji, która codziennie będzie dostarczać nową tapetę.Tapety - Walli bardziej niż typową aplikację przypomina serwis społecznościowy. Po instalacji otrzymujemy dostęp do ogromnych zasobów tworzonych przez artystów z całego świata. Każdy twórca ma swój profil, który możemy zaobserwować. Dzięki temu aplikacja powiadomi nas o pojawieniu się nowych prac. Walli pozwala także tworzyć playlisty z ulubionymi pracami oraz ustawiać czas zmiany tapety. Jednorazowa wpłata w wysokości 52,99 zł daje dostęp do wersji premium, która likwiduje reklamy, wprowadza nielimitowane playlisty czy pozwala na wsparcie finansowe wybranych artystów.WaIP Stock HD Wallpapers jest to nieskomplikowana aplikacja będąca zbiorem tapet stosowanych przez różnych producentów w swoich smartfonach. Jeśli więc zawsze marzyliśmy o tapecie iPhone’a XS czy Huaweia Mate 40 Pro to WaIP jest idealnym rozwiązaniem. Twórcy zapewnili podział na producentów i poszczególne modele. Możemy także ustawić powiadomienia, które poinformują nas o dodaniu tapety do kolejnego sprzętu. Pod względem dostosowywania otrzymujemy możliwość regulacji nasycenia, jasności, kolorów, a także rozmycia. Nie zabrakło także funkcji automatycznej zmiany grafiki.Tapet jest generatorem tapet. Najciekawszy jest jednak sposób, w jaki możemy tworzyć nowe projekty. Znajdziemy tutaj podział na kolory i ścieżki, które wybieramy za pomocą przeciągnięcia palcem wertykalnie lub horyzontalnie. Przyznać trzeba, że sam proces jest bardzo relaksujący. Prace oczywiście możemy zapisywać oraz uruchamiać projekcje. Płatna wersja za 19,99 zł dodatkowo oferuje m.in. dostęp do wszystkich wzorów oraz własnej palety barw.Forest Live Wallpaper - jak sama nazwa może sugerować - to aplikacja, która powstała z myślą o miłośnikach lasów i relaksujących widoczków. Na ekranie wyświetli się animowana tapeta z ruchomymi elementami takimi jak kołyszące się drzewa, deszcz lub śnieg. Co więcej, po połączeniu z usługą prognozy pogody na podstawie naszej lokalizacji tapeta będzie się zmieniać razem z warunkami za oknem. Twórca pozwala także na edycję w postaci dodawania lub odejmowania np. chmur, a także zmianę intensywności opadów śniegu czy deszczu.Replash, czyli tak naprawdę Unsplash na Androida, jest to aplikacja, która główny nacisk kładzie na fotografie w doskonałej jakości. Jak zapewnia twórca, tapet jest ponad 1 mln i codziennie przybywa nowych. Tradycyjnie, zbiory podzielone są na kategorie. Prace można szukać m.in. po kolekcjach, ale także użytkownikach. Dostępny jest też tryb Auto Wallpaper, który automatycznie zmienia tapety. Co istotne, interwały można ustawić czasowo (nawet co 15 minut), ale także uzależnić np. od podpięcia do ładowarki.Aplikacja Backdrops - Wallpapers daje dostęp do ogromnej ilości grafik i zdjęć. Zasoby możemy przeszukiwać po kategoriach, ale także najbardziej popularnych pozycjach. Aplikacja otrzymała bardzo czytelny interfejs oraz system powiadomień, który może nas informować np. o tapecie dni. Płatna wersja (10,99 zł) likwiduje reklamy oraz zapewnia nielimitowane miejsce do zapisywania plików offline.Źródło: mat. własny, foto: Pexels