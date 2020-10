Zoom w końcu z szyfrowaniem end-to-end dla wszystkich

Doczekaliśmy się.





Szyfrowanie end-to-end już w przyszłym tygodniu

Odkąd wybuchła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, Zoom nie może narzekać na brak popularności. Niemniej jednak, na przestrzeni czasu ta platforma wielokrotnie wzbudzała kontrowersje. Użytkownicy krytykowali ją ze względu na problemy z prywatnością, powiązania z Chinami, zjawisko zoombombingu , i nie tylko. W pewnym momencie zaczęła ich też irytować niechęć odpowiadającej za Zoom firmy do wzbogacenia darmowej wersji aplikacji o szyfrowanie danych end-to-end. Teraz to szyfrowanie w końcu zadebiutowało, także w darmowym Zoomie.Na początku czerwca tego roku CEO Zooma, Eric Yuang, zapowiedział, że szyfrowanie end-to-end (E2EE) trafi jedynie do użytkowników korzystających z odpłatnej wersji Zooma. Jako że Yuang zaoferował dość słabe uzasadnienie tej decyzji, internauci zareagowali na nią zdecydowanie negatywnie. W rezultacie CEO szybko zmienił zdanie – jeszcze w tym samym miesiącu zapowiedziano, że szyfrowanie E2EE pojawi się też w darmowej wersji platformy.Powyższa zapowiedź już wkrótce doczeka się realizacji. Od przyszłego tygodnia szyfrowanie end-to-end będzie dostępne dla wszystkich użytkowników Zooma, choć początkowo w formie testowej, jako „podgląd techniczny”. Okres testowy, w ramach którego Zoom będzie zbierał informacje zwrotne na temat funkcji od użytkowników, ma potrwać 30 dni.Co ważne, aby móc korzystać w Zoomie z szyfrowania end-to-end, najpierw należy wyrazić na to zgodę. Aby to zrobić, trzeba przejść do ustawień swojego konta w platformie, wybrać kolejno zakładki Meeting i Security, znaleźć na liście opcji tę o treści Allow use of end-to-end encryption i ją włączyć. Wówczas zostaniemy poproszeni o weryfikacje numeru telefonu. Po weryfikacji będziemy mogli wybrać spośród dodatkowo wyświetlonych możliwości szyfrowanie end-to-end.