Yanosik uchroni od mandatu nie tylko na drodze. Aplikacja z nową funkcją

Yanosik poinformuje o obostrzeniach przed opuszczeniem pojazdu

"Mamy świadomość, że obecnie cała Polska objęta jest czerwoną strefą, a co za tym idzie - wszędzie w kraju obostrzenia są te same. Nie oznacza to jednak, że nie warto o nich przypominać kierowcom. Dzięki naszej aplikacji kierujący pojazdami zostaną poinformowani np. o godzinach dla seniorów czy obowiązku noszenia maseczki. Jesteśmy przekonani, że niejeden kierowca, wsiadając do auta i odpalając naszą aplikację, przypomni sobie, że zapomniał zabrać z domu maseczkę lub, że musi się pospieszyć z zakupami, bo za chwilę sklepy będą otwarte wyłącznie dla osób starszych"

Yanosik to aplikacja niezwykle popularna pośród polskich kierowców. Jej użytkownicy z pewnością niejednokrotnie uniknęli mandatu tylko dlatego, że to praktyczne narzędzie ostrzegło ich o fotoradarze lub patrolu policji. Rzecz jasna możliwości Yanosika są znacznie większe, a dziś do pokaźnej i tak puli funkcji dołączyła kolejna. Nowa wersja Yanosika uchroni Was od mandatu nie tylko na drodze.Nowość w aplikacji Yanosik stanowi funkcja, mająca pomóc w zwiększaniu świadomości kierowców o sytuacji epidemicznej. Od teraz apka poinformuje kierujących pojazdami o wjeździe do konkretnej strefy (zielonej, żółtej lub czerwonej) oraz obowiązujących w niej obostrzeniach. Oczywiście w chwili obecnej na terytorium całej Polski obowiązuje strefa czerwona, ale sytuacja w najbliższych miesiącach może się zmieniać.- mówi Paweł Bahyrycz z firmy Yanosik.