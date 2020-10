Aktualizacja Windows 10 usuwa Flasha. Zobacz jak ją pobrać

Nie znajdziesz jej w Windows Update.





Flash Player przechodzi na cmentarz historii

Koniec technologii flash jest bliski. W czerwcu tego roku o usunięcie Flash Playera z komputerów apelował nie kto inny, jak firma Adobe. Flash Player wejdzie w fazę EOL (End Of Life) dopiero 31 grudnia 2020 roku, ale użytkownicy Windows 10 już teraz mogą pobrać specjalną aktualizację, która pomoże usunąć z OSu nie tylko ów program, ale także wszystkie powiązane z nim składniki. Co niezwykle istotne, łatka za pośrednictwem kanału Windows Update zostanie wydana w 2021 roku. My podpowiadamy jak zainstalować ją choćby w tej chwili.Microsoft ogłosił umieszczenie aktualizacji Windows 10 KB4577586 w swoim katalogu aktualizacji. Pomimo tego, że poprawka jest dostępna dla każdego użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej, to firma z Redmond wstrzymuje się z jej dystrybucją poprzez zintegrowany z oprogramowaniem system Windows Update aż do 2021 roku.Aktualizacja nosi nazwę "Aktualizacja w celu usunięcia programu Adobe Flash Player w systemie Windows 10 Version 2004 w systemach opartych na x64 (KB4577586)". Oczywiście końcowa część nazwy różni się, w zależności od wersji systemu, dla którego jest przeznaczona. I tak, osoby korzystające ze starszych wersji systemu (1703, 1709 itp.) powinni na liście odszukać paczkę korespondującą z wariantem ich OSu.