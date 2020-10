Fedora 33 oficjalnie. Sprawdź najważniejsze zmiany

Nowa wersja dystrybucji od Red Hat.





Nowości w Fedora 33

Fedora to system w kilku różnych wersjach

Fedora Workstation - dystrybucją skupiającą się na desktopach i stworzoną dla deweloperów. Domyślnym systemem plików jest tu BTRFS, a środowiskiem graficznym GNOME 3.38.

Fedora IoT - od teraz znaną jako Fedora IoT Edition, rozwijaną z myślą o dostarczeniu uniwersalnego API do zabezpieczeń sprzętu i usług kryptograficznych w sposób niezależny od platformy.

Fedora Server - systemem operacyjnym o wielu możliwościach, zawierającym ciekawe i nowoczesne technologie dla centrów danych. Umożliwia on kontrolowanie całej infrastruktury i usług.

Fedora CoreOS - najnowszym, automatycznie aktualizowanym, minimalistycznym systemem przeznaczonym do sprawnego i bezpiecznego uruchamiania rozwiązań kontenerowych na dużą skalę.

Fedora SilverBlue - systemem dla komputerów, mającym na celu dobrą obsługę rozwiązań opartych o kontenery.

Fedora 33 oficjalnie udostępniona. Najnowsza wersja dystrybucji od Red Hat, współtworzona przy udziale społeczności fanów, jest jednym z największym ostatnich wydań. Dla osób na bieżąco śledzących rozwój otwartoźródłowego oprogramowania sporym zaskoczeniem może okazać się migracja na BTRFS w przypadku wersji Workstation, tworzonej z myślą o stacjach roboczych.W nowym wydaniu wprowadzono wiele zmian uniwersalnych, bez względu na wariant systemu. Są nimi na przykład najnowsze Python 3.9, Ruby on Rails 6.0 i Perl 5.32. W Fedora KDE włączono domyślnie usługę EarlyOOM, by poprawić działanie systemu w sytuacjach niewielkiej ilości pamięci. Domyślnym edytorem stał się przyjazny początkującym nano. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić go na przykład na vi can.Co ważne, domyślne instalacje Fedora 33 nie będą korzystały z partycji wymiany. Zamiast nich wykorzystywane będzie element systemowy ZRAM.Nowa Fedora 33. | Źródło: Linux CompatibleChcąc sprawdzić możliwości systemu Fedora warto dobrać odpowiedni wariant, zbieżny ze swoimi potrzebami.