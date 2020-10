Vimeo Record to darmowe narzędzie do pracy zdalnej. Ma postać wtyczki dla Chrome

Kolejna praktyczna aplikacja.





Czym jest Vimeo Record?

Co jeszcze potrafi Vimeo Record?

Vimeo Record: niezależnie od tego, czy współpracujesz nad projektem, czy komunikujesz się z klientem, nagraj swój ekran i porozmawiaj o wszystkim. Nie zapominaj: rozwiązanie jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników - biznesowych i indywidualnych. Ponadto Vimeo Record zapewnia bezpłatne, nieograniczone nagrania!

Przegląd i opinie: Użytkownicy wersji Pro i nowszych wersji Vimeo mogą zbierać komentarze do nagrań od członków zespołu i klientów w celu usprawnienia swoich działań.

Obecność zespołu: możesz zobaczyć, kto w Twoim zespole obejrzał Twoje nagranie wideo lub ekran (i kiedy!).

Foldery zespołu: organizuj swoje nagrania w folderach zespołu, aby automatycznie powiadamiać każdego użytkownika folderu o nowej zawartości. Użytkownicy wersji Pro, Plus, Business i Premium mogą ustawiać uprawnienia i zapraszać klientów i interesariuszy jako osoby przeglądające do określonych folderów.

Prezentacje: użytkownicy Vimeo na każdym poziomie mogą urozmaicić swoje zasoby marketingowe i filmy szkoleniowe, wyświetlając je w ramach prezentacji podobnych do tych, które wyświetlane są na Netflixie.

Pobierz Vimeo Record i sprawdź, czy jest rozwiązaniem dla Ciebie

Wszystko wskazuje na to, że w obliczu obecnej sytuacji pandemicznej praca i nauka zdalna zostaną z nami jeszcze przez długi czas. Istnieje kilka popularnych narzędzi kojarzonych przez niemal każdego. Microsoft Teams, Zoom, czy też mniej znane Google Hangout robią obecnie furorę na całym świecie. Do tego wąskiego grona chce przebić się serwis wideo ze swoim nowym narzędziem Vimeo Record.Vimeo Record to rejestrator ekranu i kamery internetowej, który umożliwia łatwe przechwytywanie i natychmiastowe udostępnianie wiadomości wideo bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Możesz nagrywać nieograniczoną liczbę filmów (za darmo) i hostować je na Vimeo za pomocą jednego kliknięcia. Obecnie Vimeo Record też dostępne jako bezpłatne rozszerzenie do Chrome.Dlaczego mielibyście chcieć korzystać z Vimeo Record? Twórcy narzędzia przekonują, że wysyłanie treści dźwiękowych lub wideo w ten sposób jest nawet 7-razy szybsze od pisania długich wiadomości zawierających identyczne treści. Nagraj ekran, obraz z kamery internetowej (lub obie te rzeczy), omawiając prezentację, szkolenie lub opinię i przekonaj się sam, która z czynności jest prostsza, wygodniejsza i łatwiejsza do przyswojenia dla Twoich odbiorców.W ramach wtyczki udostępniono kilka interesujących funkcji.W przeciwieństwie do innych narzędzi do nagrywania ekranu, które ograniczają liczbę nagrań, do których masz dostęp, Vimeo Record zapewnia nieograniczone nagrania za darmo. Ponadto, możesz przesłać dowolny plik wideo i używać narzędzi serwisu Vimeo do organizowania, zarządzania i publikowania swoich filmów.Darmowa wtyczka Vimeo Record jest dostępna do pobrania z poziomu naszej bazy aplikacji. Kliknij poniższy link, aby dodać ją do swojej przeglądarki internetowej Google Chrome. Jeśli nie masz jeszcze Google Chrome, a chcesz wypróbować to narzędzie, hiperłącze umieściłem poniżej.Źródło: Vimeo