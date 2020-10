Wiemy, który producent najlepiej aktualizuje smartfony z Androidem

(Nie)spodziewany lider?





Który producent najlepiej aktualizuje smartfony z Androidem?

Użytkownicy smartfonów z Androidem od lat licytują się w Internecie na temat tego, który z producentów najgorzej (czyli najrzadziej) aktualizuje sprzedawane przez siebie urządzenia. Aby choć na chwilę rozwiać te polemiki, powołajmy się na twarde dane. Firma analityczna Counterpoint udostępniła wyniki najnowszego raportu dotyczącego rankingu liderów aktualizacji oprogramowania oraz zabezpieczeń smartfonów. Jego lider dla wielu okazać się może niemałym zaskoczeniem.Okazuje się, że już drugi raz z rzędu zdecydowanym liderem zestawienia została firma Nokia. To właśnie ten producent według badań prowadzonych przez firmę Counterpoint najskuteczniej i najszybciej aktualizował swoje smartfony sprzedawane w okresie od 3. kwartału 2019 roku do 2. kwartału 2020 roku. Przed analizą poniższych danych pamiętajcie, że pod uwagę nie brano modeli starszych niż 3-letnie, a pod nazwą "Lenovo" kryje się także Motorola. Uwzględniano zarówno aktualizacje oprogramowania, jak i samych tylko zabezpieczeń.Nokia nie ma sobie równych w rankingu, gdyż 100% sprzedanych smartfonów otrzymywało łatki w cyklu miesięcznym. Drugie miejsce na podium przypadło firmie OnePlus, udostępniającej soft dla 90% telefonów w cyklu miesięcznym. Na wysokości zadania stanęło Lenovo (83% smartfonów z poprawkami co miesiąc), choć kilkanaście procent telefonów nie dostało patchy wcale lub otrzymywało je nieregularnie. Patrząc na kolory słupków i towarzyszącą im legendę, decydowanie najgorzej w tej kwestii wypadły firmy LG, Vivo oraz... Huawei.