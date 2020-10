Pobieranie filmów z YouTube stało się łatwiejsze. Sprawdź ten program

Niezwykle praktyczna aplikacja.





Jak pobrać film z YouTube w wysokiej jakości?

Jak korzystać z YDL-UI?

Pobieranie filmów z YouTube swego czasu było zadaniem niezwykle prostym. Wystarczyło wpisać stosowną frazę w wyszukiwarkę internetową Google (lub dowolną inną), by znaleźć dziesiątki stron, które to umożliwiają. Niestety, z czasem dobrze działające witryny zaczęły znikać z sieci, a ich miejsce zajęły strony ze szkodliwym oprogramowaniem, bardzo często wyłudzające od internautów pieniądze za skorzystanie z opcji pobierania. Chcesz pobrać film z YouTube w najwyższej dostępnej jakości? Przychodzimy z pomocą.Do bazy aplikacji serwisu Instalki.pl dodaliśmy właśnie aplikację o nazwie YDL-UI. W przeciwieństwie do wielu innych downloaderów jest bezpłatna, okraszona interfejsem graficznym oraz prosta w obsłudze. Co więcej, paczka z plikami nie budzi żadnych zastrzeżeń ze strony systemu zabezpieczeń systemu Windows 10, co nie zawsze jest sprawą oczywistą. Narzędzie pobierzecie klikając na poniższy link:Po pobraniu programu YDL-UI, należy rozpakować archiwum i kliknąć na znajdujący się w nim plik YDL-UI.exe, aby uruchomić apkę.Interfejs programu YDL-UI jest szalenie minimalistyczny, przez co czytelny. Niewielką wadą jest to, iż narzędzie nie przemawia do użytkownika w języku polskim. Podstawowa znajomość języka angielskiego w zupełności wystarczy.Proponujemy zacząć od przejścia do ustawień ("Settings"), gdzie w zakładce "Download" określisz domyślny folder pobierania plików ("Default Download Directory"). Jeśli to zrobisz, program będzie gotowy do działania.