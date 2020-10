YouTube z nowymi gestami. Oglądanie filmów będzie przyjemniejsze

Super!





YouTube z nowościami, które mogą się przydać

Źródło: YouTube

Źróło: YouTube

Źródło: YouTube

Źródło: YouTube

Źródło: YouTube

Intuicyjny system sterowania multimediami to jeden z podstawowych elementów na YouTube. Jak się okazuje, już niedługo mobilna platforma wzbogaci się o kilka zmian i usprawnień w tym zakresie. Ma być łatwiej i przejrzyściej.Wprowadzony zostanie m.in.. Wystarczy przesunąć palcem w górę po oknie odtwarzania, a ten zostanie rozszerzony na całą powierzchnię interfejsu. Przesunięcie w dół spowoduje rzecz jasna powrót do tradycyjnego widoku.Co ciekawe, YouTube zdecydował się na. Teraz znajdzie się on nad ekranem odtwarzania. W zasadzie trudno powiedzieć czy to dobra zmiana, bo z pewnością na początku będzie nieco uprzykrzać życie konsumentom. Do wszystkiego da się jednak przyzwyczaić.Warto też wspomnieć, że po włączeniu napisów będzie można je teraz wyłączyć za pomocą widocznego przycisku. Wcześniej należało wejść w rozwijane menu i dopiero tam je dezaktywować. Teraz „trzy kropki” zostaną zastąpione ikoną „CC” (oczywiście wyłącznie w momencie, kiedy funkcja napisów jest aktywna).Zaktualizowane zostały także „rozdziały”. Użytkownicy będą mogli przeglądać. Ma to ułatwić nawigację pomiędzy sekcjami filmu i działać na zasadzie… menu DVD.Podczas znajdowania się w trybie pełnoekranowym zobaczymy np. komunikat o możliwości odwrócenia telefonu. Więcej powiadomień ma zostać dodanych w przyszłości.Nie da się ukryć, że powyższe usprawnienia mogą nieco ułatwić życie konsumentom. Przydać się może przede wszystkim gest pozwalający na płynne powiększenie oglądanego filmu. YouTube obiecuje, iż to nie koniec nowości.Źródło: YouTube / Foto. pixabay.com (claudid)