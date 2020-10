Aktualizacja MIUI 12 powoduje problemy z baterią? Użytkownicy zaniepokojeni

Skrócona żywotność niektórych smartfonów.

Problem dotyczy m. in. Redmi Note 8 Pro / foto. wł

Problem nie jest jednoznaczny

Właściciele Redmi Note 8 Pro, Mi 9, Mi 9T i POCO F1 zabierają głos na forach internetowych i grupach dyskusyjnych, aby znaleźć rozwiązanie problemu z rozładowaniem baterii. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy napotkali błąd po aktualizacji do MIUI 12 . Właściciele niektórych telefonów, jak Mi 9T Pro i Mi 8 SE odnotowali nawet poprawę żywotności baterii.Jeden z moderatorów społeczności na forum Mi opublikował komentarz , w którym stwierdził, że aktualizacja MIUI 12 jest naprawdę ciężka dla baterii, jest to znany problem i mam nadzieję, że odpowiednie optymalizacje pojawią się w nadchodzących kompilacjach. Takie funkcje jak Super Tapety mogą szybciej rozładowywać baterię, jednak nie są one dostępne dla wszystkich smartfonów więc problem jest najwyraźniej bardziej złożony.Użytkownicy mający problem z szybkim rozładowywaniem się baterii w smartfonach Xiaomi, mogą spróbować przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Mamy nadzieję, że chiński producent szybko opublikuje odpowiednie aktualizacje optymalizujące działanie baterii w MIUI 12.Warto przypomnieć, że nowości w MIUI 12 nie ograniczają się tylko do odświeżonego interfejsu. System przynosi ulepszenia w dziedzinie fotografii, nowe centrum akcji (zapożyczone z iOS 14), a także sporo zmian związanych z bezpieczeństwem.Aktualizacja wrażana jest stopniowo więc nie wszyscy użytkownicy od razu dostaną nowe oprogramowanie. Istnieje pewien trik, który może przyspieszyć aktualizacje do MIUI 12 - ta metoda sprawdza się w przypadku wielu popularnych modeli Xiaomi.Źródło: mi.com, PiunikaWeb