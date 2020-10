STOP COVID z Alert RCB - co to za aplikacja? To stary znajomy z nową nazwą

Rozwiewamy wątpliwości.





Co to jest STOP COVID z Alert RCB?

STOP COVID - ProteGO Safe - skuteczność

Na przestrzeni wczorajszego dnia Polacy na swoje smartfony otrzymywali kolejne wiadomości poprzez kanał komunikacyjny Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa miało pierwotnie komunikować w ten sposób głównie ostrzeżenia dotyczące specjalnych warunków pogodowych. Z czasem, Alert RCB zaczął być wykorzystywany także do rozsyłania informacji dot. pandemii, a nawet wyborów. Państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów tym razem zachęcała Polaków do pobrania aplikacji STOP COVID.Aplikacja STOP COVID to nic innego, jak tylko rządowa aplikacja do monitorowania kontaktów o nazwie ProteGO Safe, której na łamach naszego serwisu poświęcaliśmy już sporo uwagi. Zadaniem aplikacji jest w teorii przeciwdziałanie szerzącej się pandemii. Nazwa "STOP COVID" jest najwyraźniej bardziej medialna, łatwiejsza w zapamiętaniu i nie wywołująca negatywnych skojarzeń, które u wielu osób wywołuje swego czasu niedopracowana, a obecnie po prostu nieskuteczna apka ProteGO Safe.Skuteczność aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe wciąż jest mierna. Już we wrześniu tego roku informowaliśmy Was , że kosztujące 2 551 000 złotych (+ ok. 144 tys. złotych miesięcznie ekstra) narzędzie nie spełnia swojego zadania. Do 1 września program pobrało zaledwie 1,4% mieszkańców Polski (ok. 550 tys. osób) , a spośród ponad 10 000 przypadków zachorowań wykrytych pomiędzy 16.08 i 1.09 tego roku w aplikacji swoje historyczne dane o kontaktach społecznych na serwery ProteGO Safe wysłały... 4 osoby.Od początku pandemii w Polsce zdiagnozowano ok. 280 tysięcy wykrytych przypadków zakażeń. Tymczasem, za pośrednictwem aplikacji STOP COVID jedynie niewieki odsetek osób zdecydował się wysłać na serwer swoje klucze (TEK) i potwierdzić, że zachorowało. Dla przykładu, 25 października odnotowano 13 628 nowych przypadków. Informację o chorobie udostępniły w apce wtedy 204 osoby - 1,5% zakażonych tego dnia. Informację tą potwierdzicie wPomijając śmiesznie niski wskaźnik zgłoszeń, aplikacja sieje wśród użytkowników więcej dezorientacji, niż przysparza realnego pożytku. W teorii powiadomienie o ryzyku zainfekowania może dostać osoba, która znajdowała się w zasięgu Bluetooth smartfona zakażonego... znajdującego się za ścianą budynku. Chcąc przeciwdziałać pandemii lepiej jest po prostu założyć maseczkę, utrzymywać dystans społeczny i dbać o higienę.