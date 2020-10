WhatsApp otrzymał funkcję, którą powinien był mieć od zawsze

Nareszcie.





You can now mute a chat forever pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020

WhatsApp - kolejne nowe funkcje w drodze

Wcześniej w tym roku wersja beta aplikacji WhatsApp Messenger przeznaczonej na urządzenia z systemami Android i iOS zyskała ważną, wyczekiwaną od dawna funkcję . Teraz ta funkcja trafiła wreszcie do stabilnego wydania aplikacji i jest dostępna dla wszystkich użytkowników, także w Polsce. O jakiej funkcji mowa?Dotychczas, gdy tylko użytkownik pragnął wyciszyć we WhatsAppie powiadomienia z jakiejkolwiek rozmowy, mógł to zrobić jedynie ma 8 godzin, tydzień lub rok. Gdy wybrany okres dobiegał końca, powiadomienia automatycznie ponownie się aktywowały i zaczynały pojawiać na urządzeniu, najzwyczajniej w świecie irytując ich adresata.Na szczęście, WhatsApp otrzymał już aktualizację, która umożliwiła wyciszanie powiadomień z rozmów z wybranymi kontaktami na zawsze. Nowa funkcja zastąpiła opcję wyciszenia kontaktu na rok. Po skorzystaniu z niej powiadomienia powiązane z konkretnym kontaktem trzeba włączyć ręcznie, co rozwiązuje opisany wcześniej problem.Warto wspomnieć, że w najbliższej przyszłości WhatsApp ma otrzymać cały szereg nowych przydatnych funkcji i ulepszeń, zarówno w wersji mobilnej jak i desktopowej. Jedną z nich ma być opcja prowadzenia rozmów wideo z pomocą jego aplikacji komputerowej oraz wersji przeglądarkowej.Wkrótce androidowa edycja WhatsAppa ma doczekać się też wsparcia dla funkcji FaceUnlock. Na urządzeniach z iOS WhatsApp wspiera ją już od dawna, umożliwiając odblokowywanie aplikacji i zablokowanych konwersacji z pomocą technologii rozpoznawania twarzy.Jeżeli nowa opcja wyciszania powiadomień jeszcze nie jest dostępna na twoim smartfonie, upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji WhatsApp Messenger. Pamiętaj, że możesz ją pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: fot. tyt. Canva