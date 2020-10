Spotify wprowadza nowy sposób logowania. Będzie łatwiej

Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z oficjalnym końcem usługi Google Play Music. Koncern zachęca w związku z tym do przejścia na YouTube Music. Jak się jednak okazuje, taki obrót spraw może przyczynić się do wzrostu popularności także innych platform streamingowych.

Źródło: Spotify

Sytuację postanowiło wykorzystać Spotify . Deweloperzy zdecydowali się na. Mowa rzecz jasna o opcji wykorzystaniu konta Google. Jest to z pewnością świetna wiadomość dla nowych użytkowników, którzy z serwisu jeszcze nigdy nie korzystali.I w sumie tylko dla nich. Jeśli Wasz e-mail jest taki sam, jak do konta Google, to niestety – nie zostaniecie dopuszczeni do skorzystania z dodanej właśnie opcji. Być może w przyszłości funkcja zostanie usprawniona, lecz na razie mówimy o nieco ograniczonych możliwościach.Według pomocy technicznej Spotify, sposób logowania powinien zacząć pojawiać się u wszystkich użytkowników niezależnie od platformy, z której korzystają. Proces ten przebiega jednak nieco chaotycznie, czego dowodem są relacje subskrybentów informujących o braku opcji na Windowsie czy iOS.Warto więc na bieżąco sprawdzać ekran powitalny platformy i wypatrywać nowości. Zapewne niezbyt liczne grono obecnych konsumentów zdecyduje się na skorzystanie z niej, lecz… kto wie?Źródło: Spotify / Foto. pixabay.com (StockSnap)