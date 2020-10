Ubuntu dla Raspberry Pi z ogromną zmianą w tym łatwą instalacją

Obecnie natywny desktop tylko w wersji 20.10 x64 wyłącznie dla Raspberry Pi 4 / foto. Canonical

Wcześniej Raspberry Pi do pracy z Ubuntu Desktop wymagał pierwotnej instalacji Ubuntu Server, a dopiero późniejszego dołożenia niezbędnych komponentów. Od teraz można to zrobić za pomocą jednego obrazu w prostszy i szybszy sposób. Ubuntu Desktop 20.10 for Raspberry Pi jest w założeniach od początku desktopem zoptymalizowanym do pracy na malinie. Niestety pewną przeszkodą jest wymóg posiadania komputerka w edycji z 4 GB lub więcej RAM i wersja systemu wyłącznie w 64-bitowej architekturze, co sprowadza się dolub Raspberry Pi Compute Module 4, a nie starszych modeli.