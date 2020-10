Before Dark - neonowe wyzwanie (recenzja gry)

Gra platformowa dla ambitnych.





Before Dark – platformówka z limitem czasowym

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł-48,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Mnogość tytułów i gatunków na rynku gier mobilnych jest odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania i preferencje graczy. Weźmy na przykład platformówki - niektórzy będą w nich szukali przyjemnej i niezbyt skomplikowanej zabawy, a dla innych istotny będzie odpowiednio wysoki poziom trudności.Before Dark to nowa gra platformowa, która przypadnie do gustu drugiej ze wspomnianych grup. Oferuje dość trudne poziomy, a dodatkowym utrudnieniem jest ograniczony czas.Tytuł utrzymany jest w neonowym klimacie i trzeba przyznać, że twórcy postarali się o atrakcyjną oprawę graficzną i dźwiękową. Sterujemy świecącym kółkiem w taki sposób, by zebrać określoną liczbę żarówek i stanąć we wskazanym punkcie.Nasz bohater nie może skakać, więc musimy opierać się na pędzie i wykorzystaniu elementów otoczenia. Dość szybko wyczerpuje się mu również energia - możemy ją uzupełnić, jeżeli znajdziemy symbol błyskawicy na planszy. Wszystko to sprawia, że przechodzenie kolejnych poziomów wymaga sporo wprawy i częstego zaczynania od początku.Gra jest darmowa i sporadycznie wyświetla reklamy.Before Dark to starannie wykonana platformówka o dość ambitnie postawionym poziomie trudności. Miłośnicy gatunku będą zadowoleni.