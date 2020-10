10 trików, które przyspieszą system Windows 10

Prawdziwy zastrzyk energii.





1. Zmień plan zasilania

2. Wyłącz aplikacje uruchamiane przy starcie

3. Wyłącz porady i wskazówki

4. Wyłącz synchronizację OneDrive

5. Wyłącz indeksowanie

6. Wyczyść dysk

7. Wyłącz animacje

8. Wyłącz efekt przezroczystości

9. Uruchom defragmentację dysku

10. Uruchom funkcję ReadyBoost

Sposobów na przyśpieszenie systemu Windows nie brakuje. Wśród dostępnych narzędzi znaleźć można wiele programów, które w płatnej lub bezpłatnej wersji zoptymalizują jego działanie. My jednak przyjrzymy się wyłącznie rozwiązaniom zaszytym w systemie Windows 10, dzięki którym nasz pecet zyska drugą młodość. By poczuć prawdziwy przypływ mocy, warto zastosować - o ile to możliwe — wszystkie 10 trików.Plan zasilania ma ogromny wpływ na wydajność naszego sprzętu. W Windowsie 10 domyślnie ustawiono Zrównoważony, co pozwala na większą energooszczędność kosztem mocy obliczeniowej. Tak na marginesie: dostępny jest też tryb oszczędzania energii, który najbardziej wydłuża czas pracy na baterii. My natomiast, chęć wykrzesać jak najwięcej mocy z podzespołów, powinniśmy zainteresować się trzecią opcją, czyli Wysoką wydajnością.W tym celu wchodzimy w, klikamy, następnie, by finalnie znaleźć. Wybieramy wtedy wysoką wydajność i przechodzimy dalej. W kolejnym kroku możemy zmienić ustawienia ekranu (wyłączenie ekranu oraz moment przełączenia w tryb uśpienia). Kiedy wszystko jest gotowe, możemy kliknąć, co oznaczać będzie, że nasze podzespoły dostały właśnie dodatkowego kopa.Nie jest tajemnicą, że nie wszystkie uruchamiane przy starcie aplikacje są nam potrzebne. Ba, często zdarza się, że ich jedyną funkcją jest angażowanie naszych ograniczonych zasobów. Dlatego warto skontrolować listę programów, ocenić przydatność i ewentualnie wyłączyć ich uruchamianie. Nasz system z pewnością odetchnie wtedy z ulgą, odwzajemniając się płynniejszą pracą.Żeby sprawdzić listę programów, należy uruchomić, używając do tego kombinacji. Jeśli poskutkuje to otwarciem małego okna, klikamy. Wchodzimy wtedy w zakładkę, gdzie wyświetli się lista aplikacji. Po prawej stronie otrzymujemy też informacje o ich wpływie na start systemu. Teraz wystarczy tylko wybrać “szkodnika” i kliknąć wyłącz.Niektóre pozycje mogą wydawać się podejrzane — jeżeli nie mamy pewności co do ich funkcji ani pochodzenia, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać. Wyszukiwarka Bing wyświetli wtedy podstawowe informacje dotyczące zagadkowego programu.System Windows domyślnie wyświetla użytkownikom bardziej lub mniej przydatne porady. Jak nietrudno się domyślić, jest to dodatkowe obciążenie dla naszego komputera. Na całe szczęście funkcję bardzo łatwo można wyłączyć. Wystarczy tylko wejść w, oraz. Następnie klikamyi odznaczamyTworzenie kopii zapasowej danych to świetne rozwiązanie. Natomiast jeżeli naszym priorytetem jest odciążenie systemu, to powinniśmy poważnie rozważyć wyłączenie synchronizacji. Na początku warto wyłączyć ją czasowo, by sprawdzić, czy wyczuwalna jest jakakolwiek zmiana.W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę usługi, która zwykle znajduje się po prawej stronie paska zadań. Następnie klikamyoraz. Wyświetlą się wtedy 3 możliwości:oraz. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko wybrać przedział czasowy i możemy zacząć obserwację.Jeśli rzeczywiście odczujemy zmianę, to warto permanentnie wyłączyć synchronizację. W tym celu ponownie klikamy lewym przyciskiem myszy ikonę chmurki. Wchodzimy kolejno w, a następnie, gdzie szukamy opcji. Oczywiście, jeżeli korzystacie z innych usług chmurowych jak np. Dropbox, zasada odłączania konta jest bardzo podobna.Indeksowanie pozwala przyspieszyć proces wyszukiwania, dlatego system skanuje nasze zasoby. Proces oczywiście angażuje zasoby nasze komputera, stąd dobrym rozwiązaniem (o ile często nie korzystamy z lupy) może być wyłączenie tej funkcji.Po wpisaniu w okno wyszukiwania (rzeczonej lupy) Windowsa komendyuruchomimy. Następnie klikamyi z dość długiej listy wybieramy. Teraz wystarczy tylko kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybraćIstnieje także opcja wyłączenia indeksowania dla konkretnej lokalizacji. W tym przypadku w okno wyszukiwania wpisujemy- po pojawieniu okna klikamy przycisk. Teraz pozostało nam tylko oznaczyć zasoby oraz zatwierdzić akcję.To polecenie może wydawać się zbyt dużą oczywistością. Okazuje się jednak, że Windows 10 posiada wbudowane narzędzie, które pozwala na zautomatyzowanie procesu. Po uruchomieniu funkcji czujnika pamięci system sam będzie opróżniał kosz, usuwał tymczasowe pliki lub pozycje znajdujące się w folderze Pobrane, których nie używaliśmy od 30 dni.Żeby zacząć korzystać, należy wejśćwybrać, następnieoraz. Na samej górze okna mamy przełącznik do uruchamiania funkcji. Jeżeli chcemy dostosować działanie oczyszczania, klikamyDo dyspozycji mamy ustawienie momentu uruchomienia Czujnika, który zacznie oczyszczać dysk tylko wtedy, kiedy wykryje, że zaczyna brakować miejsca. Proces usuwania plików możemy też cykliczne powtarzać kolejno: co dzień, co tydzień lub co miesiąc. Dostępny jest też osobny harmonogram oczyszczania dla Kosza oraz folderu Pobrane.Windows 10 oferuje zestaw animacji i elementów wizualnych, które z jednej strony są miłe dla oka, z drugiej jednak (w przypadku wolniejszych maszyn) mogą powodować wyraźne spowolnienie działania systemu. Żeby je wyłączyć, w pierwszej kolejności należy wpisać w okno wyszukiwania komendę- dzięki temu dostaniemy się do właściwości systemu.Klikamy zakładkę, a następnie w sekcjiwchodzimy w. Do dyspozycji mamy kilka gotowych rozwiązań, wśród których znaleźć można kolejno: najbardziej optymalny, najlepszy widok, najlepsza wydajność lub niestandardowe. Jeśli naszym priorytetem jest odciążenie systemu, najlepszym wyborem będzie trzecia opcja od góry, czyliTematycznie jest to kontynuacja powyższego punktu, czyli po prostu zwiększanie możliwości kosztem pięknego wyglądu. Efekt przeźroczystości pod względem wizualnym na pewno daje powiew świeżości elementom interfejsu, jednak czasami warto zrezygnować z doznań wizualnych na rzecz płynnie działającego systemu. Zatem do dzieła!Żeby wyłączyć efekt przezroczystości, należy wejść wi otworzyćNastępnie w sekcjiklikamy przełącznik, co skutkować będzie jego wyłączeniem.Fragmentacja jest to proces polegający na zapisywaniu poszczególnych plików w wielu miejscach na dysku, co naturalnie przekłada się na wydłużenie czasu ich odczytu. W skrócie: im bardziej postępująca fragmentacja, tym wolniejsze działanie systemu. Na całe szczęście Windows 10 oferuje wbudowane narzędzie, które działanie polega na odwróceniu procesu, czyli defragmentacji.Jednym ze sposobów znalezienia funkcji jest wpisanie nazwyw okno wyszukiwania. Klikając, rozpoczęcie procesu możemy wymusić ręcznie. Z kolei w sekcjiznajdziemy informację, jak często system wykonuje optymalizację — jeżeli chcemy np. zwiększyć jej częstotliwość, klikamy przyciski z listy wybieramy. Możemy także zmienić priorytet procesu lub wybrać dyski, które mają zostać pominięte.Ostatnim w tym zestawieniu sposobem zwiększenia wydajności systemu jest funkcja ReadyBoost. Do jej uruchomienia potrzebna będzie zewnętrzna pamięć flash. Po co? System wykorzysta pendrive'a czy kartę SD jako pamięć podręczna cache, uwalniając dzięki temu pamięć systemową. Należy jednak zaznaczyć, że funkcja nie będzie działać na wszystkich komputerach. System pozwoli uruchomić ją tylko w przypadku, jeśli uzna, że rzeczywiście przekładać się to będzie na płynniejsze działanie — użytkownicy starych dysków talerzowych mają na to sporą szansę.Żeby uruchomić funkcję, należy podłączyć pendrive’a, a następnie wejść wi kliknąć prawym klawiszem myszy wykryty dysk. Z menu kontekstowego wybieramy, a następnie klikamy zakładkę. Jeśli system pozwoli na skorzystanie z funkcji, użytkownik będzie mógł regulować ilość pamięć przeznaczonej na wspomaganie systemu.