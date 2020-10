Ubuntu 20.10. Najpopularniejszy Linux w nowej wersji Groovy Gorilla. Pobierz już dziś

Przykładowy zrzut ekranu z Ubuntu 20.10 / foto. Canonical



Od teraz Ubuntu pracuje na jądrze Linux Kernel 5.8 i w środowisku graficznym Gnome 3.38. Co za tym idzie np. poprawiono obsługę niektórych funkcji w nowszych procesorach AMD i ich wbudowanych GPU, a także dołożono wsparcie dla kamerek na maszynach z chipami Intel Atom. Poprawki objęły także exFAT czy Kernel Concurrency Sanitizer. Oczywiście to zasługa nowego kernela.

Za to dzięki podbiciu wersji Gnome możemy logować się przy użyciu skanera odcisków, obsługa takich modułów została poprawiona. Poza tym w końcu widać szczegółowy stan baterii wprost na systemowym pasku, czego brak mógł do tej pory frustrować. Inne zmiany, to np. lekki lifting menu instalacji systemu (w tym już normalna praca na partycjach ZFS, a nie tylko "eksperymentalna") , nowe tapety czy aktualizacja domyślnie wgranych aplikacji, co jednak przyda się raczej tylko osobom na świeżo stawiającym system, w końcu przy normalnej pracy sami dbamy o świeżość użytkowanych pakietów oprogramowania.





Nowy Ubuntu, ale też oparte na nim inne dystrybucje

Wraz z Ubuntu 20.10 doczekaliśmy się również aktualizacji licznych powiązanych z nim dystrybucji jak np. Kubuntu 20.10, Lubuntu 20.10, Xubuntu 20.10 czy Ubuntu Studio 20.10. Wszystkie wspominane systemy możecie pobrać z naszej bazy oprogramowania Instalek. Jeśli jednak korzystacie z nieco starszej, ale bardziej dopracowanej edycji Ubuntu 20.04 LTS, to nie ma zatrważających korzyści z przesiadki. W końcu wydania LTS są o wiele dłużej wspierane (wspominany 20,04 LTS do kwietnia 2025 roku).

Źródło i foto: Canonical / howtogeek