Masz telefon w Play? Pobierz nową aplikację Play24

Aplikacja Play24: nowości

Jeśli masz telefon w Play, sprawdź Play24

Osoby korzystające z oferty sieci Play z pewnością doskonale znają aplikację o nazwie Play24. Nigdy o niej nie słyszałeś? Czas nadrobić zaległości. Narzędzie umożliwiające łatwe zarządzanie kontem zostało właśnie zaktualizowane, o czym fioletowy operator nie omieszkał poinformować. Usprawniono logowanie, poprawiono proces dodawania nowych usług i wdrożono kilka innych udogodnień.Przede wszystkim zmieniono podejście do uwierzytelniania użytkownika. Od teraz opiera się on o standard FIDO (Fast Identity Online), dzięki czemu logowanie może odbywać się bez konieczności podawania hasła. Użytkownik może wybierać teraz pomiędzy biometrią w postaci odcisku palca lub systemu rozpoznawania twarzy oraz kodem PIN. Wygodniej, bezpieczniej - super.Kolejna ze zmian dotyczy sposobu dodawania kolejnych usług. Od teraz możliwym jest dodanie wszystkich usług w Play w jednym momencie, nawet w sytuacji, gdy użytkownik posiada kilka numerów. Wystarczy zarejestrować konto nowego użytkownika, a aplikacja samodzielnie rozpozna ile numerów w Play posiada dany klient, proponując automatyczne ich dodanie.Operator zapowiedział, że w kolejnej wersji apki zagości nowa forma potwierdzania operacji. Tradycyjny kod SMS będzie można zastąpić odciskiem palca, systemem rozpoznaniem twarzy lub unikalnym kodem PIN. Zmiana ma zostać wdrożona przed końcem bieżącego roku.Play24 to naprawdę jedno z lepiej opracowanych narzędzi do zarządzania kontem u dostawcy telefonii komórkowej. Dzięki niej da się łatwo doładować konto, opłacać faktury, włączać i wyłączać pakiety i na bieżąco kontrolować wydatki i stan środków na karcie.Najnowszą wersję aplikacji Play 24 w wersji na smartfony i tablety z systemem Android pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Wariant przeznaczony na sprzęt z systemem iOS znajdziesz w App Store.Źródło: Play