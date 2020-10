Otrzymuj aktualizacje Windows 10 jako pierwszy. Oto, co musisz zrobić

Omiń ograniczenia Microsoftu.





Zainstaluj każdą aktualizację Windows 10 jako pierwszy

Jak obejść blokadę aktualizacji Windows 10?

Aktualizacje systemu Windows 10 od zawsze udostępniane są wśród użytkowników etapami. Widać to najlepiej na przykładzie wydawanych dwukrotnie w ciągu roku głównych poprawek, określanych mianem "feature updates" - takimi poprawkami jest na przykład aktualizacja listopadowa ( 20H2 ) lub wcześniejsza, majowa ( 20H1 ). Microsoft w skrajnych przypadkach każe czekać na łatki miesiącami, nie umieszczając ich w systemie Windows Update. Dzięki temu firma chce zapewnić sobie czas na wyeliminowanie wszelkich problemów, występujących na niektórych konfiguracjach sprzętowych. Od teraz każdy będzie mógł uzyskać dostęp do najważniejszych aktualizacji Windows 10 natychmiastowo, a my powiemy jak to zrobić. Nie, nie trzeba dołączać do programu Windows Insider Po blisko dwóch latach przedstawiciele Microsoftu zauważyli w końcu, że istnieją osoby pragnące instalować aktualizacje systemowe wtedy, kiedy tego chcą, a nie wtedy, kiedy życzy sobie tego korporacja. Wraz z najnowszymi poprawkami wypuszczonymi z okazji październikowego "Patch Tuesday" (w drugi wtorek miesiąca), pojawił się sposób na obejście blokady nakładanej na urządzenia przez Microsoft.W sieci pojawił się nieindeksowany w tej chwili przez przeglądarki dokument, który wyjaśnia wprowadzone wraz z nowymi poprawkami nowe Zasady Grupy. Te dają większą kontrolę nad systemem Windows Update za sprawą opcji o nazwie "Disable Safeguards for Feature Updates". To właśnie dzięki edycji tejże zasady da się obejść blokadę aktualizacji systemu Windows 10.To bardzo proste zadanie.Otwórz Edytor Rejestru (PPM na Menu Start -> Uruchom -> regedit).Wyszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Otwórz "WindowsUpdate". Jeśli nie masz takiego klucza, utwórz go.Utwórz nową wartość DWORD 32-bitową i nazwij ją DisableWUfBSafeguards.Zmień wartość klucza na 1.Zamknij edytor rejestru.