Da się zainstalować aplikacje Google na Huawei. Googlefier to nowy sposób

Nieoficjalna metoda dla wybranych smartfonów Honor i Huawei.

Googlefier - łatwa instalacja GMS na Huawei

Od kiedy nowe smartfony Huawei dystrybuowane są bez usług mobilnych Google (GMS), sprytni użytkownicy szukają sposobu na samodzielne wgranie brakujących apek. Co jakiś czas pojawią się nowe metody, ale zazwyczaj wiążą się one ze żmudnym i skomplikowanym procesem, który i tak nie zawsze kończy się sukcesem. Sam z powodzeniem wgrywałem Google na Huawei P40 lite , ale metoda ta już dawno przestała być skuteczna.Tymczasem użytkownicy lubianego i popularnego forum xda-developers stworzyli narzędzie, które w określonych przypadkach umożliwi zainstalowanie Google Play na smartfonach Huawei z HMS.Googlefier to zasadniczo nieoficjalny instalator GMS od użytkownika bender_007, znanego wcześniej z pracy nad projektem AutoRec dla telefonów LG. Instalator zawiera łatwe do wykonania instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania aplikacji GMS i Google na urządzeniu Huawei lub Honor bez konieczności łączenia się z komputerem.Aby skorzystać z aplikacji, po prostu pobierz plik APK z wątku na forum i zainstaluj go na swoim urządzeniu. Po zainstalowaniu przyznaj aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia, a następnie wykonaj opisane kroki, aby pobrać GMS na swój telefon. Wszystkie instrukcje przedstawione są w języku angielskim.