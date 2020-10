Chrome OS i programy z Windowsa dzięki Parallels Desktop for Chromebook

Instalacja pakieto Office przebiega bezproblemowo / foto. Parallels

Co więcej, wbudowany wirtualny Windows jest integrowany z systemem operacyjnym Chrome, co umożliwia korzystanie z pewnych wspólnych funkcji jak np. schowek czy połączenia sieciowe. Można też wejść do ustawień systemowych Windowsa czy ustawić automatyczne otwieranie danych typów plików bezpośrednio w aplikacji z okienkowego systemu, a nie głównego Chrome OS. To świetne ułatwienie dla osób, którym proste Chromebooki i Chromeboxy nieco ograniczają możliwości pracy i zabawy.