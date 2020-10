Facebook Dating już w Polsce - Tinder ma rywala. Jak założyć konto?

Znajdź miłość swego życia.





Jak działa Facebook Dating?

Unikalne funkcje Facebook Dating

Prywatność i bezpieczeństwo

Facebook Dating wchodzi do Polski, a przy okazji także do kilkunastu innych europejskich krajów. Alternatywa dla Tindera? Jak najbardziej. Serwis randkowy Facebooka ma gigantyczną przewagę nad rywalem, bowiem jest dostępny w ramach apki Facebook na Androida i iOS i wymaga jedynie założenia dodatkowego konta. Potencjalna liczba użytkowników jest kolosalna, bowiem z Facebooka korzysta grubo ponad 2,5 miliarda (!) osób miesięcznie.Facebook Dating pojawia się jako dodatkowa zakładka o nazwie Randki w mobilnej aplikacji Facebooka. Zaktualizujcie swoją apkę do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami dla Androida i iOS, a najpewniej będziecie mieli już do niej dostęp. Jeśli nie, bez obaw. Nowość udostępniana jest wszystkim falami. Co najważniejsze: Facebook Dating jest darmowy.Na etapie zakładania konta w Facebook Dating określa się płeć. Co ciekawe, Facebook daje możliwość identyfikowana się jako mężczyzna, kobieta, kobieta lub mężczyzna transpłciowy lub osoba bez sprecyzowanej tożsamości płciowej. Oczywiście wypada przy okazji podać kilka podstawowych informacji o sobie oraz zdjęcie profilowe - może być inne niż na Facebooku. Profil można połączyć z Instagramem i wyświetlać na nim publikowane tam treści.Przeglądanie kandydatów na potencjalnego partnera przebiega w sposób zbliżony jak na Tinderze. Jeśli ktoś Wam się spodoba, możecie zaproponować mu nawiązanie kontaktu. W przypadku, gdy druga osoba wyrazi nań zgodę - możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy tekstowej za pośrednictwem dedykowanego komunikatora lub czatu wideo. Uwaga: na czacie nie można przesyłać zdjęć, linków i filmów - ma to zapobiec scamowi i nadużyciom. Kontrowersyjne? Być może, ale w tym szaleństwie jest chyba metoda.Ciekawym novum jest funkcja wyszukiwania osób za pomocą niestandardowych filtrów. Można określić nie tylko pożądaną płeć drugiej połówki, lokalizację lub wiek, ale też zainteresowania lub poglądy religijne. Ba, da się nawet wyszukać osoby biorące udział wkonkretnych wydarzeniach. Panowie, chcecie znaleźć "kociarę"? Określcie kryterium "kocie", a Facebook Dating wyszuka Wam panie należące do facebookowych grup miłośników kotów. Panie, szukacie miłośnika motoryzacji? Również bez problemu go znajdziecie.Wśród propozycji potencjalnych partnerów na pewno nie pojawią się osoby znajdujące się na liście znajomych użytkownika. Odstępstwo od tej reguły daje opcja "Sympatia" (Secret Crush). Za jej pomocą dodacie osobę z listy znajomych do listy wyjątków. Jeśli ta osoba również doda Was do listy swoich wyjątków, oboje się o tym dowiecie i... no, będziecie mogli porozmawiać (ze świadomością, że między Wami może zaiskrzyć).Facebook obiecuje anonimowość i dyskrecję. Jeśli postanowicie się zarejestrować w Facebook Dating, Wasi znajomi nie zostaną o tym poinformowani.Facebook chwali się, że od momentu uruchomienia serwisu Facebook Dating, jego użytkownicy zostali do siebie dopasowani 1,5 miliarda razy. Pytanie co z tego wynikło.Źródło: Facebook