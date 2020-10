To koniec Google Play Music. Aplikacja przestała działać

Śmierć była nieunikniona.





Żegnamy Google Play Music

Koniec usługi Google Play Music zapowiedziano ponad rok temu. Technologiczny gigant starał się z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzec dotychczasowych użytkowników, że (nie)stety czeka ich migracja na YouTube Music.Jesteśmy właśnie świadkami faktycznej „śmierci” platformy. Od dziś osoby korzystające z Google Play Music nie mogą wykonywać jakichkolwiek akcji za pośrednictwem aplikacji. Powita ich smutny ekran o jej niedostępności i zachęta do zainstalowania YouTube Music.Tu pojawia się jednak pewien problem.i nie sposób ich usunąć lub posłuchać z poziomu Google Play Music. Jedyną opcją jest usunięcie usługi, lecz i to nie należy do najłatwiejszych zadań – na wielu urządzeniach zainstalowana jest bowiem fabrycznie. Rozwiązaniem w tym przypadku jest wyczyszczenie pamięci podręcznej.Wygląda jednak na to, że Google decyduje się na wyłączanie platformy stopniowo. Część odbiorców faktycznie nie ma już do niej dostępu, lecz w tym gronie najprawdopodobniej nie znaleźli się Polacy. Część naszej redakcji nadal może bez przeszkód korzystać z Google Play Music – zarówno na telefonie, komputerze, jak i telewizorze. Nie wczytują się jedynie rekomendacje piosenek.Jedynym wyjątkiem są głośniki Google Home (nie mają wsparcia dla polskiego języka), które nie tylko uruchamiają muzykę z YouTube Music, to dodatkowo informują o dezaktywacji Google Play Music. Z poziomu smartfona nie można także wybrać tej aplikacji jako domyślnej usługi muzycznej.Wielce prawdopodobne więc, że Polska nie została jeszcze „odcięta”, lecz raczej nie ma z czego się cieszyć. Stanie się to bez wątpienia za bliżej nieokreślony czas, gdy przyjdzie kolej na nasz rynek. Będziecie tęsknić za Google Play Music czy raczej za często z platformy nie korzystaliście?Źródło: Android Police