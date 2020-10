Z tej funkcji prywatności Androida pewnie nie korzystasz, a powinieneś

Bezpieczniejszy Android.





Co daje "tryb gościa" w Androidzie?





Najcenniejszą częścią smartfona nie jest tak naprawdę sam sprzęt, ale nasze dane. / foto: Unsplash

Włączamy "tryb gościa" w Androidzie

W Androidzie 10: Ustawienia -> Wielu użytkowników -> System -> Gość / foto: własne

Xiaomi ma własne rozwiązanie

W MIUI: Funkcje specjalne -> Profile -> Włącz drugi profil / foto: własne

Obecnie smartfony nie są dla użytkowników jedynie kawałkiem elektroniki. To skarbnice prywatnych, wrażliwych danych – od zdjęć przez wiadomości i kontakty po dostęp do kart i danych płatniczych. Z tego powodu na pewno wiele osób niechętnie powierza komuś swój smartfon. Przyznam się wam że, sam należę do jednej z nich.Google o takich osobach pomyślał i zaimplementował w Androidzie 5.0 "tryb gościa". Funkcja ta nieco obrosła kurzem, ale warto ją sobie przypomnieć."Tryb gościa" zaimplementowany w Androidzie tworzy w systemie nową, tymczasową przestrzeń. Jest zupełnie pusta. Nie ma w niej żadnych Twoich kontaktów, SMS-ów, zdjęć, filmów ani aplikacji. System wygląda tak, jakby przywrócono go do ustawień fabrycznych.Po uruchomieniu tryb gościa możecie spokojnie przekazać telefon osobie postronnej. Możecie być pewni, że nikt nie będzie miał dostępu do jego zawartości."Tryb gościa" może przydać się zwłaszcza rodzicom, którzy chcą dać telefon swojemu dziecku bez obawy, że będzie bawić się konfiguracją systemu lub przypadkowo kupi coś przez Internet.Funkcja jest nieco zaszyta w systemie smartfona. Aby ją uruchomić, musicie wejść do ustawień i kliknąć kategorię System. Dalej wchodzicie w "Wielu użytkowników". W tym momencie na ekranie powinniście zobaczyć "Konto administratora" oraz "Gość". Wchodzimy w ostatni element. Przełączanie się trwa dosłownie dwie trzy sekundy. Po tym czasie pojawi wam się widok Androida przywróconego do ustawień fabrycznych.Jeśli chcecie z powrotem wrócić do pierwotnej konfiguracji, wchodzicie znowu w ustawienia "Wielu użytkowników" i wybieracie "Usuń gościa". Otrzymacie monit ostrzegający was, że wszystkie aplikacje i dane w tej sesji zostanie zostaną usunięte. Po wybraniu "Usuń" Android przełącza was na konto administratora z waszą poprzednią zawartością. Jednocześnie zawartośc konta gościa jest usuwana.W MIUI zaimplementowano coś takiego jak "Profile". Polega to na uruchomieniu wydzielonej przestrzeni smartfona, która jest niezależna od pierwszej, chociaż w zależności od wybranych ustawień możecie udostępniać zawartość telefonu między profilami.Aby uruchomić funkcję musicie wejść w "Funkcje specjalne" umieszczone w ustawieniach i wybrać Profile. Po włączeniu zyskać się możliwość wejścia w drugą przestrzeń. Mechanizm różni się nieco od konta gościa w Androidzie – sesja nie jest usuwana przy przejściu do konta administratora, tylko dalej zapisana jest w pamięci telefonu.Co więcej, będąc w pierwszej przestrzeni możemy otrzymywać powiadomienia z drugiej. Wspomnę jeszcze, że oba profile mają niezależną pamięć, także przy połączeniu z komputerem.Można by powiedzieć, że Xiaomi umożliwiło skonfigurowanie dwóch niezależnych smartfonów w jednym urządzeniu.